Feria de Madero no se concensionó

El alcalde de Madero, Jonatan Ávalos Rodríguez manifestó que la organización de la Feria no se concesionó, pues en el estado de Coahuila no hay Ley de Feria, por lo tanto, solo se realizó un contrato con el particular que se encargará de la planeación del evento.

"El municipio no la va a manejar, no tenemos el recurso y está la controversia, por que siempre se maneja que se hace una concesión, pero en el estado de Coahuila no hay Ley de Feria, como en Aguascalientes y por lo tanto se llega a hacer un contrato para que una empresa hiciera eventos privados". El edil manifestó que el evento llevará a cabo del 10 al 20 de septiembre y la negociación que se hizo con la empresa, es que se otorgará un 6 por ciento de las ganancias obtenidas al Municipio, pues así se establece en la Ley de Ingresos. "Por usos y costumbres, siempre en Cabildo se toma la decisión de concesionarla, entre comillas por que no existe y volvemos a lo mismo no hay una Ley Estatal de Feria. Pero si deberíamos ver que en el municipio haya un reglamento, por las controversias, por que al final del día es como si fuera una fiesta privada y solo se le entrega el 6 por ciento al Municipio, como dice en la Ley de Ingresos". Expresó que, dentro de la logística, el municipio solo participará con módulos para vigilar que se cumpla con el protocolo de prevención del COVID-19. En relación a qué rubro se aplicará el dinero que se obtenga del porcentaje que le corresponde al municipio, ya que en pasadas administraciones se destinaba al DIF, el alcalde manifestó que todavía no se define, pero considerando las necesidades que se tienen, dado el recorte de las participaciones que recibía el Municipio una parte se utilice para cubrir ese déficit y otro al organismo asistencial. Ávalos Rodríguez reconoció que, inicialmente había dicho que por la pandemia no se realizaría la Feria, pero luego de que en Torreón y el resto de los municipios de la región si organizaron, decidieron hacerlo, incluso no necesariamente se tiene que pedir el permiso al Subcomité Regional de Salud solo se le notifica mediante un oficio y o único que se les pidió que se contactaran con las autoridades de la vecina ciudad para que les instruyeran sobre el protocolo que ellos están aplicando.