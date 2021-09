Rechazan completar esquema de inoculación con biológico diferente

En el módulo de vacunación anti-COVID-19 en la ExpoFeria de Gómez Palacio se detectaron dos casos de dos mujeres que desconocían qué vacuna habían recibido por primera vez y solo una de ellas fue atendida debido al tiempo que transcurrió desde su primera inmunización. Las autoridades descartaron haber aplicado un biológico diferente entre los asistentes que requerían una segunda dosis.

Misael Ramírez Hinojosa, coordinador de Brigada Correcaminos de dicho módulo, rechazó que se hayan atendido a personas con distinto biológico, como ha circulado en redes sociales.

Hubo un caso de una mujer que desconoció qué vacuna había recibido ya que habían pasado más de tres meses y su comprobante lo había extraviado. En este caso, la mujer fue atendida como si hubiera iniciado un nuevo esquema de vacunación.

"Es lo que les digo: no somos niños para no saber. Yo nada más tuve el caso de una señora, que decía que ella había perdido su comprobante de primera dosis y que ella quería su primera dosis porque no sabía, pero al final ella tenía tres meses que se había aplicado una primera dosis. Ahí no había problema porque había pasado el tiempo límite, es decir, comenzó un nuevo esquema. Tengo ese detectado", detalló Ramírez Hinojosa.

También informó sobre el caso de otra mujer que estando a punto de recibir la vacunación de Pfizer, dijo que ella ya había recibido una primera dosis de AstraZeneca, porque no fue atendida y se le pidió esperar la jornada correspondiente.

Por otra parte, el coordinador comentó que no se detectaron reacciones adversas, únicamente jóvenes desmayados por el miedo a ser vacunados y no por la reacción del biológico.