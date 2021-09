'Ya inició el proceso de reestructuración de la deuda de Pemex'

Al asegurar que Petróleos Mexicanos (Pemex) "no está a la deriva", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que inició el proceso de reestructuración de la deuda de la empresa petrolera, la cual, afirmó es deuda del gobierno y es soberana.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que en sexenios pasados no se concebía a Pemex de la nación, sino que, en el proceso de privatización, buscaron convertir a la empresa petrolera y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como cualquier otra empresa privada y buscaron mecanismos para impedir su crecimiento.

"No puedo hablar mucho sobre el tema porque ya se inició un proceso de reestructuración de deuda (…) Nada más decirles que Pemex no está a la deriva, no es una empresa como cualquier otra, Pemex es una empresa de la nación, es una empresa de los mexicanos, como la Comisión Federal de Electricidad.

"Pemex es de los mexicanos y la deuda de Pemex es deuda soberana, es deuda del gobierno, es deuda de Hacienda, entonces no es posible que se lleve a cabo un deslinde y que diga: ‘Allá Pemex, a ver cómo le va, nada más ordeñamos a Pemex’; porque así lo hicieron, le sacaban, le sacaban y le sacaban recursos Hacienda y no apoyaba con inversiones", expresó el Presidente.

López Obrador aseguró que ahora, bajo su gobierno, se protege a Pemex y a la CFE "y no son iguales que las empresas particulares, son empresas de la nación, y no puede haber un interés particular o de grupo por encima del interés nacional".