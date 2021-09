Pelé es sometido a una operación de un tumor en el colon

Pelé fue sometido a una operación para removerle un aparente tumor en el costado derecho de su colon.

El hospital Albert Einstein en Sao Paulo informó el lunes que la leyenda del fútbol, de 80 años, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos y será transferido a una habitación el martes.

La cirugía fue una “gran victoria", aseguró Pelé en sus redes sociales el lunes.

Pelé acudió al hospital la semana pasada para una serie de exámenes de rutina, detectándosele el tumor.

“Doy las gracias a Dios por sentirme muy bien y permitir al Dr. Fábio y al Dr. Miguel cuidar de mi salud", dijo Pelé. “El sábado pasado fui operado para remover una sospechosa lesión en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada”.

“Afortunadamente, estoy acostumbrado a celebrar grandes victorias con ustedes. Voy a encarar este partido con una sonrisa en el rostro, mucho optimismo y alegría por vivir rodeado del amor de mis familiares y amigos”.

Edson Arantes do Nascimento fue hospitalizado el martes pasado y recurrió a sus redes para desmentir que estaba en mal estado de salud.

“Gente, no me he desmayado y estoy con buena salud. Fui a mis exámenes de rutina, los cuales no pude cumplir antes debido a la pandemia. Que se sepa que no voy a jugar el próximo domingo", bromeó en un tuit.

Pelé, el único jugador en la historia que ha ganado tres Copas del Mundo, ha tenido dificultad para desplazarse tras una fallida operación de reemplazo de cadera en 2012. Ha tenido que usar sillas de ruedas en público. También ha sido ingresado en hospital por problemas renales y de la próstata.

Pelé salió campeón en los mundiales de 1958, 1962 y 1970. Se mantiene como el goleador histórico de la selección brasileña con 77 tantos.