Alemania exige siete años de actualizaciones a fabricantes de celulares

Hoy en día, los fabricantes de teléfonos celulares por lo general ofrecen a sus dispositivos dos o tres años de actualizaciones de software, al igual que algunos más para los parches de seguridad en sus dispositivos insignia.

En contra parte, los dispositivos de gama media o baja no cuentan con estas características. Sin embargo, esto podría cambiar en Alemania, ya que el país quiere modificar dicha normativa, con el objetivo de mejorar la experiencia de propiedad de los consumidores.

Dicho lo anterior, el grupo de legisladores del país, se encuentra presionando por una regulación que requiera que los fabricantes proporcionen siete años de actualizaciones de seguridad obligatorias.

Según un informe de la publicación alemana Heise, el gobierno del país ha propuesto esta norma, junto con un apoyo extendido para las reparaciones.

Por su parte, las autoridades han mencionado que si los dispositivos necesitan una reparación, sus piezas deberían estar disponibles fácilmente y "a un precio razonable". Las propuestas de Alemania van más allá de los cinco años de actualización que la Unión Europea espera.

Por otro lado, el grupo de defensa de la tecnología con miembros como Samsung, Apple y Google, DigitalEurope, ha abogado por un límite de tres años para las actualizaciones de seguridad en los dispositivos.

Asimismo, la organización quiere limitar las piezas de repuesto a pantallas y baterías en lugar de cámaras, altavoces y otros componentes que son supuestamente más confiables.

Cabe señalar al respecto, que la gran mayoría de los fabricantes ya se encuentran dentro de este margen, mientras que la tecnológica Samsung se comprometió a proporcionar cuatro años de actualizaciones de seguridad para sus dispositivos este año.

Parte de esto ha sido dictado por la política de actualización de Qualcomm, pero está claro que las propias marcas a veces se muestran reacias a cambiar.

Conforme avanza la tecnología, sobre todo en el campo de los teléfonos inteligentes, cada día hay mucho más dispositivos a elegir en el mercado, a lo largo y ancho del mundo, razón por la cual los fabricantes de smartphones solamente quieran comprometerse con un soporte de corta duración.

Al hacer evitar plazos más largos de actualizaciones, pueden en cierta medida evitar invertir recursos para una tarea que no les ayuda exactamente a ganar más dinero, de acuerdo con el sitio The Next Web.

Actualizaciones crecerán a 5 años en la Unión Europea

La política del ciclo de actualización de cinco años de la Unión Europea está programada para dar inicio en 2023, y tiene como finalidad, ayudar al medio ambiente al permitir a los consumidores conservar sus teléfonos por más tiempo, ya que éstos permanecerían protegidos y funcionales durante aproximadamente el doble de los 2.5 a 3.5 años de hoy en día.

Sin embargo, esto también podría ser vital para reforzar la seguridad móvil en su conjunto. Un poco más del 40 por ciento de los usuarios de Android ejecutan el sistema operativo Android 9.0 Pie o anterior, según los datos de uso compartido de uso de StatCounter de agosto de 2021.

De acuerdo con el reporte, una buena parte de los usuarios móviles tienen dispositivos que dejaron de recibir actualizaciones de seguridad o están a punto de perderlas. Los períodos de soporte más prolongados podrían evitar que los atacantes apunten a teléfonos antiguos que, en la actualidad, han quedado permanentemente vulnerables a vulnerabilidades parcheadas en software más nuevo.

Se espera que otras naciones sigan el ejemplo de Alemania y exijan tiempos similares de actualizaciones.