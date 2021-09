Meli G, la artista a la que doblar a Emma Watson le abrió las puertas

Doblar la voz en español de Emma Watson en la película "La Bella y la Bestia", le abrió las puertas a Meli G en la escena musical y ahora pretende robar el corazón de todas las personas que le han dado una oportunidad de escuchar sus composiciones.

"El personaje que más me ha impactado tanto en mi vida personal, como en el profesional ha sido la voz de 'Bella', porque para mí siempre fue mi favorita, siempre fue mi princesa preferida, y ser una princesa digamos que puede cumplir ese sueño al darle la voz. Y cuando me dieron la oportunidad de ser la voz de Emma Watson, también fue un impacto súper fuerte porque la admiro muchísimo, me encanta como actúa y además marcó súper fuerte mi carrera musical", comenta Meli G.

La actriz de doblaje indica que han sido 17 años dándole voz a diferentes personajes, desde "Lucy" en Las crónicas de Narnia, "Violet Markey" en Violet y Finch, "Malin" en Pokémon: Kyurem Vs. El Espadachín Místico, "Pinkie Pie" en My Little Pony: La magia de la amistad, y muchos más. "Han sido proyectos que a lo largo de mi carrera me han dejado cosas increíbles, por ejemplo, que muchas personas se interesan quien está detrás de la voz, es increíble poder prestar tu voz a distintos personajes de muchas maneras, que tienen muchas características", señala.

Y aunque seguirá prestando su voz para otros proyectos, por el momento se centrará más en el mundo de la música y es por ello, que después de un largo tiempo decidió relanzar su sencillo "Basta ya", el cual está disponible en todas las plataformas digitales. "Para mi inicialmente las redes si me costaban mucho trabajo, hubo un tiempo que estaba muy metida en YouTube, sacaba mucho contenido y ahora ya lo quiero redireccionar más a la música, para que la gente ya no me vea sólo como actriz de doblaje, sino como cantante, de hecho, mi canal lo empecé haciendo covers", explica.

Por otro lado, enfatiza que, para una cantante independiente como ella, es indispensable estar presente en las redes y plataformas para tener mucho más contacto con sus seguidores.

"Yo siento que, para los artistas independientes como yo, es un método que se tiene que seguir usando hasta que tu proyecto empiece a rendir frutos, obviamente cada quien tiene su proceso, yo por ejemplo últimamente no había estado tan vigente en la música, también por ciertos cambios que viví, luego vino la pandemia y me enfoqué en otras cosas, ahora ya retomé mi música y eso me hace muy feliz", ahonda.