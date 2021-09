Favorece bombardeo de nube al campo de Durango

Aunque la siembra de temporal no ha sido como en otros años por la sequía y aunque se han perdido miles de cabezas de ganado el por la consecuente falta de alimento sí se han mitigado los efectos negativos de la sequía en el sector agropecuario por el bombardeo de nubes, un programa del gobierno federal, confirmó el secretario de Agricultura en el Estado de Durango, Manuel Sánchez Zamudio.

Existía preocupación porque en algunos municipios en la entidad se han presentado problemas con el agua potable y sobre todo con el ganado, problema que a decir del secretario de Agricultura ya fue resuelto: "Ahorita ya está resuelto este problema debido a las lluvias generosas que se han presentado y aunque aseguró que aunque esta secretaría no tiene un registro de los lugares donde se habrían hecho los bombardeos por parte del gobierno federal confían en los resultados.

El bombardeo consiste en la aplicación aérea de yoduro de plata, en una solución de acetona, que es liberado en la base de las nubes con humedad presentes en el área del polígono, que detona un proceso de formación de gotas y liberación de energía que estimula la precipitación en las nubes casi de manera inmediata para mitigar los efectos de la sequía que afecta principalmente a los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Zacatecas.

*LOS EFECTOS QUE TUVIERON EN DURANGO"

"Tenemos 2,500 bordos de abrevadero y muchos de ellos ya se reventaron debido a que no soportaron la cantidad de agua los volúmenes de las presas han aumentado y que hay presas que han aumentado al 100%, el ciclo agrícola", dijo el secretario de Agricultura. No obstante todavía no se llega a la meta que se tiene año con año en cuanto a la siembra pues, por ejemplo, en Durango se siembran alrededor 245 mil hectáreas de frijol de temporal y hasta este momento es que apenas se han llegado a 190 mil.

Además, aunque a principios de la sequía se estimaban pérdidas por un mínimo de 50 mil cabezas de ganado hasta el momento han habido 15 mil mientras que, por ejemplo, en el periodo del 2011 y 2012 cuando hubo una sequía similar a la que iniciaba en la entidad se llegó a la cantidad de 100 mil cabezas de ganado las que se perdieron, siendo productores del sector social los más afectados.