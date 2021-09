A cuatro meses del colapso de la Línea 12 del Metro, ¿qué ha pasado?

A cuatro meses del accidente de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco, donde perdieron la vida 26 personas y 126 resultaron lesionadas, todavía las autoridades no señalan responsables y no se han concluido los peritajes; no obstante, ya se tiene un plan para la rehabilitación de esta línea, donde se reconstruirá la parte afectada y se reforzará el tramo elevado construido con vigas metálicas lo cual durará un año.

DEFINEN OBRAS El Gobierno de la Ciudad de México decidió, con base en la propuesta del Comité Técnico Asesor (CTA), reconstruir la trabe que cayó entre la estación Olivos y Tezonco; además se reforzará con apuntalamiento metálico la parte del tramo elevado edificado con vigas metálicas. También se informó de trabajos en la parte subterránea respecto al drenaje y el cambio de vías en siete curvas menores a 550 metros. El estudio determinó que no hay riesgo en esta parte. Autoridades indicaron que las obras tardarán 12 meses —si bien se estableció que las primeras labores empezarán esta misma semana, no se especificó la fecha de reapertura—. El costo de la rehabilitación lo asumirán las empresas constructoras como Cicsa, ICA y Alstom y lo que se refiere a trenes por parte de CAF. El monto económico y plan de trabajo se dará a conocer la próxima semana. El secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, precisó que quienes participaron en la propuesta técnica son especialistas en estructuras, "de ahí se llegó a la decisión de que con el reforzamiento es suficiente", y añadió que la Línea Dorada estará segura y se dejará "en mejores condiciones de la que la recibimos". PERITAJE RETRASADO Tras el incidente de la Línea 12, el pasado 3 de mayo, el gobierno capitalino contrató a la empresa noruega DNV para realizar un peritaje externo que se realiza en tres fases la Fase I, el Pre-Dictamen Técnico; la Fase II, que es la investigación de la Causa inmediata (también conocida como investigación de fallas), y la Fase III, el análisis de causa raíz (ACR). Las fases II y III han tenido un cambio de fechas por solicitud de la empresa. Los primeros hallazgos encontrados en la Fase I por parte de la empresa DNV fueron algunas deficiencias en el proceso constructivo, tanto en el proceso de soldadura de los pernos Nelson; porosidad y falta de fusión en la unión perno – trabe; falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente. Además, se identificaron diferentes tipos de concreto en la tableta; soldaduras no concluidas o mal ejecutadas y hubo deficiencias en la supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Entre los daños observados esta la deformación de las trabes del lado poniente en secciones T-1, T-7 y T-6, sobre patines y almas que las conforman; roturas en almas de las trabes T-1 y T-7 del lado poniente, con sistemas de contraventeo (perfiles de ángulo) y sus placas de conexión. Entre los hallazgos de la revisión física y documental, es que operativamente la Línea 12 estaba trabajando en condiciones normales, de acuerdo con sus protocolos o programas de traslados y como parte de sus actividades preventivas, se cuenta con las evaluaciones de condición de ruedas metálicas. TAMBIÉN LEE: Sheinbaum anuncia que reconstrucción de Línea 12 del Metro en CDMX iniciará esta semana También, los componentes de las vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores se observaron en condiciones normales, cumpliendo con los protocolos de mantenimiento rutinario, de acuerdo con la inspección visual en el área analizada. La empresa DNV expuso que está en proceso de revisión de la información complementaria, relacionada con posibles reparaciones y rehabilitaciones realizadas posteriores a la construcción; y está en proceso de revisión de la información complementaria, relacionada con el impacto de la operación cotidiana sobre la estructura. "DNV continuará con la revisión de las evidencias documentales y de partes en los diferentes procesos a efecto de determinar la relevancia de cada uno de dichos hallazgos y su contribución al incidente", expone la mandataria en su informe de gobierno. Finalmente, la empresa DNV hará pública la investigación de la Causa inmediata el próximo 6 de septiembre y el Análisis Causa–Raíz el 20 de septiembre. El exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, y el exdirector de obra de la Línea 12 , Moisés Guerrero Ponce, presentaron una denuncia penal contra la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades por haber contratado a la firma noruega DNV para la realización del peritaje forense sobre el derrumbe de la Línea Dorada. También interpusieron una querella ante la Secretaría de la Contraloría General capitalina por excederse en sus funciones y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, pues consideran que la información que se ha dado sobre el percance les está generando un daño. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) también incluyen a Jesús Ramos Cedillo, director ejecutivo de Administración y Finanzas; Rafael Humberto Marín Cambranis, director General de Análisis de Riesgos y contra quien resulte responsable. De acuerdo con el abogado de Horcasitas y Guerrero Ponce, Gabriel Regino, la dependencia se extralimitó de sus funciones al contratar a DNV, pues asegura que quien debió realizar el peritaje es la fiscalía, además de que violentó la normatividad al adjudicarle un contrato por 26 millones de pesos, cuando la ley establece que se debe realizar por invitación restringida o licitación pública. El Gobierno de la Ciudad de México afirmó que para esclarecer las causas del colapso de la Línea 12 del Metro, que provocó la muerte de 26 personas, se buscó un peritaje externo e independiente para determinar responsabilidades civiles y penales que haya lugar y para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y reparación integral del daño. Así lo expone en su Tercer Informe de Gobierno que entregó Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso local, en el cual refiere que se identificó la mejor opción para investigar la causa inmediata y el análisis de causa-raíz, por ello la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) contrató a la empresa DNV para efectuar un peritaje basado en evidencia científica, con el compromiso de que sea objetivo, imparcial y transparente. VER MÁS: Peritaje de tragedia en Línea 12 del Metro de CDMX se atrasa "La determinación de contratar a esta empresa [DNV], de origen noruego, se basó en su experiencia, desde 1864, en la administración de riesgos, análisis forense y análisis causa-raíz de fallas catastróficas en instalaciones estratégicas", indica el documento. INDEMNIZACIÓN De acuerdo con el Tercer Informe de actividades de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se entregaron 48 millones 620 mil pesos para la reparación integral del daño para las familias que perdieron un familiar, destaca que, si bien la póliza tenía un importe de 325 mil pesos, se logró gestionar para que a cada núcleo familiar se le entregara una indemnización de 870 mil pesos provenientes del seguro institucional del Metro. Asimismo, se entregó una indemnización de un millón de pesos por el concepto de Plan de Reparación Integral Colectivo. También se indemnizó a 96 personas lesionadas, el monto de esta compensación se estableció de acuerdo con los dictámenes de salud, así como con las afectaciones, trascendencia y extensión temporal de su rehabilitación médica total. Por este concepto se erogó 21 millones 750 mil pesos como parte de la reparación integral del daño, conforme a la Ley General de Víctimas. Además de las compensaciones económicas, se han otorgado 257 becas de manutención a niños, niñas adolescentes y jóvenes, con apoyos entre 2 mil 124.90 a 6 mil 373.46 pesos, en función de edad y nivel educativo, importe que se irá actualizando con el fin de que no se vea mermado por la inflación. También se ha incorporado a 145 personas al empleo, ya sea en iniciativa privada o en el Gobierno de la Ciudad de México, con la finalidad de contribuir a superar los efectos nocivos del hecho victimizante sobre la dinámica y empoderamiento familiar. Y se han entregado 70 casas habitación, se han realizado 114 acciones de mejoramiento de vivienda propia; y se apoyó en la liquidación de 19 créditos de vivienda. Además, se atiende aún a 56 personas que se rehabilitan de manera integral y gratuita en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Han pasado cuatro meses y la Fiscalía General de Justicia capitalina aún no presenta avances o resultados del peritaje e indagatoria sobre el caso L-12. MÁS INFORMACIÓN: La reparación del daño integral a víctimas de la Línea 12 del Metro de la CDMX asciende a 156 mdp Se publicó, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, que las hipótesis apuntan a que los posibles responsables podría ser personal de segundo y tercer nivel de la empresa constructora encargada de la obra. A esta primera conclusión llegaron los peritos luego de analizar a detalle el peritaje que realizó la empresa noruega DNV, asentados en la carpeta de investigación, CI-FICUH/STCMP/UI-3C/D/00045/05-2021, manejando como la principal línea de investigación que el "error" fue causa de una mala supervisión de la obra, señalando al ingeniero Alejandro "N", quien en esas fechas era el director general del grupo IPISA. La Fiscalía General de la República tiene abierta una carpeta de investigación por el colapso de Línea 12 del Metro donde investiga delitos relacionados con corrupción, según reveló al INAI. En los cuatro meses que no ha prestado el servicio la Línea 12 del Metro, el gobierno capitalino desplegó un operativo de servicio emergente de transporte público con 180 unidades de transporte de la Red de Transporte Publico (RTP), 60 vehículos de Metrobús, 30 de STE y 50 de transporte concesionado y ADO. Para atender la demanda y dar frente a la situación, se implementaron cuatro circuitos: 1. RTP Tláhuac-Mixcoac; 2. STE Tláhuac – Taxqueña -CU; 3. MB exprés Tláhuac-Atlalilco; 4. MB exprés Tláhuac – Tezonco – Cafetales – Coyuya. En el Tercer informe de Actividades de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se detalla que para dar alternativas, se ha realizado una ampliación de ruta hasta el Estado de México de la que originalmente llegaba hasta Tláhuac. Para dar viabilidad a los circuitos, se confinaron dos carriles exclusivos para transporte público en diferentes secciones de Av. Tláhuac y se construyeron cuatro estaciones nuevas de Metrobús emergente, con rampas accesibles a personas en silla de ruedas y pantallas anunciando tiempo estimado de llegada de la siguiente unidad. Además, se instalaron luminarias en las zonas de espera de usuarios, así como nuevos semáforos en las estaciones Tezonco y Nopalera para permitir el cruce seguro y ordenado de peatones. En este lapso, los usuarios han incrementado el tiempo de traslado en comparación con la operación del Metro. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste