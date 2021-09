Guillermo Del Toro y Netflix se unen en nueva serie de horror y revelan a su elenco

Netflix anunció que Guillermo Del Toro se unirá nuevamente al "gigante del streaming" con una nueva serie de horror titulada Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities, cuya traducción al español quedaría como El gabinete de curiosidades de Guillermo Del Toro.

La producción contará con un elenco de nombres diversos, entre los que destacan el actor Andrew Lincoln y Ben Barnes.

Crispin Glover and Ben Barnes star in an episode written by Lee Patterson (Curve; The Colony) (based on a short story by H.P. Lovecraft) and directed by Keith Thomas (Firestarter; The Vigil). pic.twitter.com/PyxCt9upO2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

Fue a través de un hilo en Twitter que Netflix adelantó los primeros detalles de esta producción aún sin fecha de estreno oficial.

Guillermo Del Toro’s Cabinet of Curiosities promises a macabre mashup of genre-defining horror. Here are the cast and creators chosen by @RealGDT to bring these eight episodes to life ⬇️⬇️⬇️ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

Será una serie antológica de ocho episodios que exponga los temas del horror y lo extraño que han caracterizado al cine de Del Toro, apoyándose de varias historias cortas de H.P. Lovecraft (escritor de lo gótico por excelencia), así como de narraciones originales del propio Guilermo.

Su reparto estará conformado por celebridades importantes de la industria del entretenimiento, entre los que se encuentran Andrew Lincoln (The Walking Dead), Essie Davis (Babadook) y Hanna Galway dirigidos por Jennifer Kent, cineasta que cobró relevancia internacional gracias al thriller de horror psicológico Babadook; dicho episodio de Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities marca el reencuentro entre la antes mencionada Essie Davis y la directora australiana.

Essie Davis, Andrew Lincoln and Hannah Galway star in an episode written and directed by Jennifer Kent (The Babadook; The Nightingale), based on an original story by Guillermo del Toro. pic.twitter.com/RtOAvEDPan — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

Lo que ha logrado Del Toro junto a Netflix no es poco, la producción antológica reúne a grandes talentos del séptimo arte, por ejemplo, habrá un episodio dirigido por la cineasta Ana Lily Amirpour, realizadora de Una chica regresa sola a casa de noche, película a la que ha descrito como un spaghetti western de vampiros. Además, congrega en un mismo capítulo a Catherine Hardwicke y Mika Watkins, directora y guionista, respectivamente, de dos productos importantes de la cultura pop: Crepúsculo y Black Mirror.

Otros nombres que desfilan en esta producción son Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse, Crispin Glover (Volver al futuro), Panos Cosmatos (Mandy) y Hayley Z Boston (Hunters).

Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grosse, and Sebastian Roché star in an episode written by Regina Corrado (Deadwood; The Strain) and Guillermo del Toro; and directed by Guillermo Navarro (Godfather of Harlem; Narcos). pic.twitter.com/jVUv1rcjhR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

Peter Weller stars in an episode directed by Panos Cosmatos (Mandy), who also writes along with Aaron Stewart-Ahn. pic.twitter.com/5OqmRT8fZL — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

F. Murray Abraham, Glynn Turman and Luke Roberts will appear in an episode written by David S. Goyer (Dark City; The Dark Knight; Batman Begins) (based on a short story by Michael Shea), and directed by David Prior (The Empty Man; AM1200). pic.twitter.com/XHY0gCdaue — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) September 2, 2021

La serie aún no tiene fecha de estreno oficial y Guillermo del Toro no se ha pronunciado en redes sociales o medios de comunicación sobre el tema.