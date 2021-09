Regidor de Gómez Palacio recibe recursos para gestión social

Tras 24 meses de espera y luego de haber interpuesto una serie de recursos ante diferentes instancias, el regidor priista Francisco Bardán Ruelas recibió recursos para gestión social por parte del Ayuntamiento de Gómez Palacio. Aún desconoce por qué se les retuvo el recurso tanto a él como a su compañera Aidé Román, quien también recibió el apoyo por primera vez. "No sabemos, no sé si fue por las denuncias que ya habíamos interpuesto de la falta de este apoyo de Aidé Román y un servidor pero mágicamente salió el primero después de 24 meses exactamente, no retroactivo".

Fue un cheque por la cantidad de 32 mil pesos lo que recibió el regidor, quien llevó a cabo la primera de tres entregas de apoyo a asociaciones civiles del municipio que requieran del recurso para continuar con su labor. "Lo hicimos de esta manera porque necesitamos, los regidores y los políticos en general, ser más abiertos, ser más transparentes en el uso de los recursos públicos y esto es un recurso público, viene de los impuestos de la sociedad, entonces la sociedad tiene que enterarse en qué lo usamos". Explicó que la dinámica de apoyo fue consultar el padrón de asociaciones civiles del Gobierno del Estado, después contactarse con las de mayor necesidad. En una primera entrega se apoyaron a cuatro asociaciones civiles: albergue Alma Animal, representada por Miriam López; Centro de Salud Mental de La Laguna, representado por Olga Núñez; Casa de Restauración Arca, a través de Claudia Lorena Hernández; y la Estancia Infantil Titos, a través de Alba Peña. "El siguiente bloque lo vamos a hacer el lunes con otras cuatro asociaciones, y el miércoles o jueves otra, serán tres entregas y una tercera con recursos de la señora Leticia Herrera", anunció Bardán Ruelas, quien espera que el recurso no se suspenda. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste