La Canirac advierte de más despidos por el COVID-19 en Durango

Las restricciones en cuanto a horarios que se implementaron desde el cambio de semáforo en los restaurantes, además de la falta de dinero en las familias, han impactado en una baja afluencia en estos negocios y, en consecuencia, en despidos.

"Viernes y sábados es cuando más gana el restaurante, cuando más gana el mesero y sobre todo también lo preocupante es que las propinas no se están dando, volvemos a tener un tema complicado. Si de por sí los estamos descansando y los que tenemos ahorita no están ganando las propinas que ganaban antes, que es de lo que viven, no viven del sueldo que paga el restaurante, viven de las propinas que paga el comensal", informó el representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), en Durango, Miguel Camacho.

En tal sentido, consideró necesario que se hagan modificaciones al adéndum, para ampliar el horario de patentes, para que puedan seguir trabajando.

"Hemos tenido que prescindir de gente valiosa como lo hicimos hace un año, no podemos estar pagando ya las nóminas después de tres semanas y en verdad es por este tema del adéndum", aseguró.

Y, aunque aún no se tiene una cifra precisa de los despidos, afirmó que en casi todos los restaurantes ya se han registrado. "Cada caso es diferente pero estamos hablando de que por un promedio de restaurante normal, de medio para arriba, estamos prescindiendo ya de cerca de siete, ocho personas, por local, por unidad, de las que tenemos alguna cadena de este tipo", indicó.

Ante ello, consideró necesario que se regrese a los horarios que tenían anteriormente, "sabemos que todo el estado de Durango lo está haciendo, menos la capital del estado", expuso.

Reconoció que se debe priorizar la salud, "pero ya es responsabilidad de cada quien el cómo tratar esta pandemia, de salir, de no salir, de cómo transitarla", opinó.