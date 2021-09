Este miércoles 1 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno en Palacio Nacional, donde destacó que pese a la crisis por la pandemia, no se ha detenido la "Cuarta Transformación" que encabeza, se ha mantenido estable la economía, se han logrado avances en seguridad y hay gobernabilidad en el país.

El mensaje del mandatario federal tuvo lugar en el Recinto Juárez, en un acto que estuvo limitado a miembros del gabinete ante las restricciones por la pandemia de COVID-19.

Ante tal hecho, desde las 07:00 horas de este miércoles, alrededor de mil oficiales de la Secretaría de Seguridad, fueron desplegados en el primer cuadro de la Ciudad de México, como parte del dispositivo de seguridad y vialidad.

MENSAJE

Como estaba programado, minutos después de las 10:00 horas dio inicio el acto con los honores a la Bandera Mexicana, así como el llamado toque de silencio militar en recuerdo de los fallecidos por COVID-19 en México.

Ya en su mensaje, López Obrador destacó que "la transformación está en marcha" y se están "desterrando prácticas deshonestas" en el Gobierno, citando por ejemplo que "se paró la tendencia privatizadora", principalmente en el sector energético lo que, dijo, busca elevar la producción en México y reducir las importaciones, para lo cual se han destinado 33 mil 581 millones de pesos para refinerías que anteriormente "estaban en el abandono", lográndose incrementar la producción en un 38 por ciento más, en general.

Y sobre el mismo tema, resaltó la importancia de la compra de la refinería de Deer Park, todo como parte de una política "responsable" que, además, no afecte la herencia de las nuevas generaciones.

En cuanto a la industria eléctrica, adelantó que enviará una iniciativa de reforma constitucional en el sector, que se sumará a la renovación hecha en hidroeléctricas y permitirá tener abasto suficiente, con tarifas justas.

MANEJO DE LA PANDEMIA

En cuanto a cuestiones sanitarias, el presidente manifestó que aunque continúa la pandemia por COVID-19, en el país se han reducido las hospitalizaciones y muertes por el virus, principalmente gracias al Plan Nacional de Vacunación, sobre lo cual agradeció el apoyo de naciones como Cuba, Estados Unidos e India.

Así, López Obrador aprovechó para reiterar su compromiso de que, para octubre, todos los mayores de 18 años en México estarán vacunados con al menos una dosis.

"Es un logro humano muy importante, pero también un indicador para la normalización de la actividad educativa, económica y productiva del país", consideró el Ejecutivo federal respecto a las cifras actuales de la pandemia y la estrategia en su contra, resaltando como "exitoso" el reciente inicio del ciclo escolar de forma presencial.

ECONOMÍA NACIONAL

Respecto a otros temas económicos, celebró que los pronósticos coinciden en que este año México crecerá en un 6 por ciento, el que no se ha contratado deuda pública adicional y que el peso no se ha devaluado, sumándose a esto que el salario mínimo ha aumentado un 44 por ciento en términos reales.

También, expresó AMLO, se han recuperado más de un millón 202 mil empleos y la pandemia no generó una crisis de consumo ni hubo falta de alimentos.

"Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país", consideró López Obrador, añadiendo que su administración ha ampliado los apoyos sociales a sectores vulnerables, además de los programas de mejoramiento urbano.

"Todo ello se unió a un hecho excepcional", agregó el mandatario en referencia a las remesas, que estima que superen los 48 mil millones de dólares.

"Está como para decir a los cuatro vientos, como para presumir, como para decir a los tecnócratas neoliberales: 'tengan, para que aprendan'", expresó López Obrador tras recapitular todos estos escenarios económicos que calificó de "récords" para el país y su gobierno.

SEGURIDAD Y FORMA DE GOBERNAR

Pasando ligeramente a otro rubro, recordó que diariamente se realizan reuniones para conocer, evaluar y actuar sobre la situación de seguridad en el país, lo que ha permitido que de 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo 3 han presentado aumentos, el feminicidio, la extorsión y el robo en transporte público individual.

"En vez de conseguir líneas de crédito para endeudar al país, nosotros optamos por intensificar el combate a la corrupción", manifestó en otra área, recordando que se han eliminado las condonaciones de impuestos y se ha tipificado la corrupción como delito grave. Así, dijo que se está mejorando la recaudación de impuestos y la Hacienda Pública se está fortaleciendo para impedir los fraudes fiscales.

"Es demostrable que no permitir la corrupción y la impunidad ayuda a liberar fondos para el desarrollo del país", señaló el presidente, argumentando que esto ha permitido ahorros por más de un billón de pesos y que, por ejemplo, el 21 de marzo del próximo año vaya a arrancar labores el aeropuerto "Felipe Ángeles" en Santa Lucía.

"Con esta fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujos, hemos cumplido los compromisos de no endeudar al país, de no subir los impuestos y financiar programas sociales", destacó.

El presidente mencionó también en su informe la cancelación de la Reforma Educativa, la entrega de becas, el establecimiento de conexión a internet en comunidades vulnerables, la expansión del Banco del Bienestar con mil 64 sucursales, la publicación de 79 títulos de grandes autores, la construcción de los parques en el Bosque de Chapultepec y el Lago de Texcoco.

"Hemos tomado decisiones trascendentes y consideramos que hemos trabajado por el bien del pueblo", declaró López Obrador, resaltando que de los 100 compromisos que estableció al inicio de su mandato, solo le resta cumplir dos y se han tenido otras acciones como sus giras a distintos municipios del país, el establecimiento del T-MEC, el fin del outsourcing, la entrega puntual de participaciones federales, entre otros logros como no tener conflictos con otros gobiernos del mundo, el respeto a la soberanía nacional y los derechos de los migrantes, además de proyectos como el de Agua Saludable para La Laguna, con el que se beneficiará a municipios de Coahuila y Durango.

"Ya están sentadas las bases de la transformación. Puedo afirmar que ya logramos este objetivo. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia... Hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales... el poder público ya no representa a una minoría, se gobierna con austeridad y honestidad", aseguró el mandatario, señalando que "es un timbre de orgullo que a pesar de la crisis económica y sanitaria por la pandemia, no dejamos de trabajar para consolidar la Cuarta Transformación de México".

"Todo lo alcanzado por el gobierno que encabezo es fruto del trabajo de muchos servidores públicos, honestos y comprometidos. Agradezco el apoyo de integrantes del gabinete, pero, sobretodo, mi gratitud a la gente, al pueblo. Tengo muy claro que debemos atender a todos con respeto, sin dejar de ayudar a nadie, pero la preferencia se debe seguir dando a los más pobres y necesitados. Es decir, debemos seguir aplicando el criterio de que 'por el bien de todos, primero los pobres'".

"Es tan importante lo logrado hasta ahora, que hasta podría dejar en este momento la Presidencia sin sentirme mal conmigo mismo", declaró el presidente, advirtiendo que "un retroceso no sería cosa fácil".

"Vamos bien y estoy seguro que la gente va a votar el próximo año por que continúe mi periodo hasta el 2024. Si tengo suerte y termino, creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente, cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré: 'misión cumplida, me voy a Palenque, les dejo mi corazón'", finalizó el mandatario su Informe de Gobierno entre aplausos de los integrantes de su gabinete.