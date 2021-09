Ringo Starr publicará un EP de cuatro canciones titulado "Change The World" el próximo 24 de septiembre, que incluirá entre sus colaboradores a artistas como Linda Perry y Joe Walsh, entre otros.

Grabado en el estudio Roccabella West de su propiedad, tal como hizo con el previo "Zoom In", otro EP publicado en marzo de este año, este trabajo abarcará "el espectro del pop, country, reggae y rock and roll", avanzó Universal Music.

"He estado diciendo que solo quiero lanzar EPs en este momento y este es el próximo. Qué bendición ha sido durante este año tener un estudio aquí en casa y poder colaborar con tantos grandes músicos, algunos con los que he trabajado antes y algunos nuevos amigos", declaró el británico, según recoge su discográfica.

Los primeros temas llevan por título "Change The World" (pieza "optimista" escrita por Joseph Williams y Steve Lukather) y "Just That Way", compuesta e interpretada por el propio Starr junto a Bruce Sugar, su ingeniero desde hace años, con la guitarra invitada de Tony Chen.

Les toma el relevo en el repertorio "Coming Undone", primera colaboración con Linda Perry, que coescribió este corte en el que además participa Trombone Shorty.

Por último, "Rock Around The Clock" permitirá disfrutar de la guitarra de Joe Walsh, emblemático miembro de The Eagles, además de Nathan East en el bajo, Bruce Sugar al piano y Amy Keys y Windy Wagner a los coros.

"Change The World" estará disponible en formato digital, CD y cassette desde el mismo 24 de septiembre, así como en vinilo de 10 pulgadas a partir del 19 de noviembre.

El que fuera batería de The Beatles permanece en activo traspasada la barrera de los 80 años, si bien no publica un nuevo LP desde la edición en 2019 de "What's My Name".