Paty Navidad reaparece en TV tras haber enfermado de COVID

Tras haber estado muy enferma de COVID-19, Patricia Navidad ha acaparado reflectores de nueva cuenta al ofrecer una entrevista al programa Al extremo.

En la emisión, que recién cumplió 13 años, la actriz y cantante reveló que la pasó muy mal estas últimas semanas y aclaró que jamás estuvo intubada.

"No me morí, señores, discúlpenme, lo siento, todos los que querían que muriera. Me faltan muchos años más por hacer muchas cosas acá. Amo la vida, disfruto la vida", comentó.

Muy segura, Navidad externó que ella jamás ha dicho que el coronavirus no exista; "al contrario, yo siempre he dicho que el coronavirus ha existido toda la vida".

La actriz compartió que cuando llegó al hospital los doctores dijeron que "viene gravísima" y la querían intubar, sin embargo, ella no lo permitió.

"Llegué por problemas de oxigenación. El diagnóstico era neumonía, pero sinceramente nunca me sentí con neumonía. Sí me sentí con problemas de oxigenación, nunca tuve fiebre y nunca tuve problemas para respirar, como se dijo".

Patricia expresó que tampoco estuvo al borde de la muerte, como trascendió días atrás.

"Se dijeron muchas cosas, yo veía todo eso desde el hospital y decía '¿pero por qué dicen tantas mentiras?', me parece lamentable".

Por otro lado, la artista comentó que ella no ha pedido a la gente que no se vacune. "Esa es otra mentira. Yo he dicho que yo no me voy a vacunar. El mismo derecho que tiene alguien que desee vacunarse lo tiene alguien que no lo quiere hacer".

Patricia dijo contenta que MasterChef Celebrity le está dando gratas satisfacciones. "MasterChef me ha dado vida. He aprendido a cocinar más y me he sorprendido de mí misma, porque la verdad no pensé que supiera tanto".

La intérprete rompió en llanto tras agradecerle a TV Azteca la oportunidad que le dio de ser parte de "La cocina más famosa de México" y además dio un mensaje a quienes la han juzgado por su forma de pensar.

"No soy una mala persona, soy responsable de lo que digo, pero no de los demás. Al final, mi locura es sana. Soy rara, soy extraña, pero no le hago daño a nadie. Pensar diferente no debería limitarme a que no tenga derecho de hablar, pueden estar seguros de que seguiré alzando la voz cada vez que pueda. Nos estamos separando, señores, y ahorita lo que deberíamos hacer es lo contrario", puntualizó.