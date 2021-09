Salud en Durango reconoce error en reporte de vacunación antiCOVID

Debido a un error escrito en el Comunicado Técnico del COVID-19 de la Secretaría de Salud del Gobierno de Durango, desde que inició la vacunación se han reportado, tanto a medios de comunicación como a la población en general, menos dosis de vacunas de las que en realidad han sido aplicadas a la población en la entidad.

Lo anterior lo expuso la directora de los Servicios de Salud en el Estado de Durango, Blanca Estela Luna Gualito, (encargada del tema epidemiológico y de la vacunación en la entidad), quien informó que es el 4.4% y no el 33% de las vacunas recibidas por parte de la Federación las que no se han aplicado todavía a la población duranguense. La diferencia es mucha, pues mientras el 33% equivale a mas de 440 mil dosis el 4% equivale a 58 mil 522 dosis al día de ayer.

Luna Gualito desconocía que diariamente aparece en el Comunicado Técnico del COVID-19 de la Secretaría de Salud del Gobierno de Durango correspondiente al "Avance de la Vacunación Contra Covid-19", un rubro que indica textualmente: "Total de dosis aplicadas". Según la propia directora de los Servicios de Salud, este apartado estaría mal planteado, pues en realidad este rubro no engloba la totalidad de las dosis de vacunas contra el COVID-19, sino el número de personas que ha recibido la vacuna. "Y algunas de esas personas que vienen ahí ya han recibido su segunda dosis y otras no, pero ese rubro no se refiere a la totalidad de la dosis aplicadas como viene ahí", declaró la directora.

En el Comunicado Técnico Oficial del Gobierno de Durango se engloba a: personal de salud; brigadistas; trabajadores de la educación; embarazadas; adultos mayores de 60 años; adultos de 50 a 59 años; adultos de 40 a 49 años; personas de 30 a 39 años; y jóvenes de 18 a 29 años.

La funcionaria estatal lamentó que el equipo encargado de pasar diariamente este comunicado se haya confundido en ese aspecto y reiteró que de ninguna manera se puede hablar de que las 892 mil 669 dosis que, por ejemplo, aparecen en el informe de este 31 de agosto en el rubro de "Total de dosis Aplicadas" se refieran en realidad a eso. "Es que está mal. No debería venir así pues en realidad son 892 mil personas que han recibido la vacuna, no 892 mil dosis aplicadas", reiteró la directora.

Luna declaró que es correcta la cifra que viene en el informe de la Delegación Federal de Programas para el Desarrollo de Durango del Gobierno federal actualizado al 27 de agosto pasado, que indica que el total de vacunas recibidas en el estado de Durango desde el 12 de enero de este 2021 al 27 de agosto es de 1 millón 330 mil 60 y que de esas recibidas no se han aplicado todavía en la entidad el 4.4% porque se trata de segundas dosis. "Es una cifra muy dinámica...Lo que no es correcto es que las más de 892 mil dosis que vienen en el informe de nosotros se tomen como un total de dosis aplicadas como viene ahí. Hay que corregir ahí eso", dijo la directora.

Y es que las 889 mil 519 dosis totales aplicadas -informadas de manera oficial por el Gobierno de Durango- sí representan el 33% de las dosis recibidas, como se publicó en El Siglo de Torreón, pero según la especialista de la Secretaría de Salud del Gobierno de Durango no se trata de 889 mil dosis aplicadas como se menciona ahí sino de 889 mil personas que ya han recibido la vacuna "y algunas de esas personas ya recibieron la segunda dosis, por eso nuestras cifras y las publicadas discrepan. Vamos a corregir eso", dijo la autoridad.