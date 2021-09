'Me siento la muy, muy', asegura Toñita

Ahora sí que se siente "la muy muy", y es que hoy debutará en Televisa en un proyecto que le permite actuar y cantar a la vez.

Toñita, egresada de la primera generación de La Academia, se halla muy emocionada de ingresar al programa Esta historia me suena, donde se le verá este miércoles en el capítulo La cama; así lo hizo saber en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

"Ando que no me quema el sol, me siento la muy muy, como quien dice. Estoy agradecida con la productora Genoveva Martínez por darme la oportunidad de estar en este capítulo de Tu historia me suena". En ese sentido, la artista presumió que en el capítulo podrá entonar un tema de banda sinaloense, algo que la emociona todavía más.

"Les voy a cantar banda, que era algo que yo anhelaba. Fíjense cómo a veces uno decreta algo con amor y el universo te lo concede. La vida siempre nos da sorpresas bonitas".

La emisión, que se transmitirá a las 18:30 por Las Estrellas, está inspirada en el tema La cama, que popularizó hace unos años la fallecida Jenni Rivera.

"Es una superrola. No traté de imitar a Jenni, simplemente trato de hacer a mi modo y a mi manera de cantar la melodía. Estoy entusiasmada con esta participación en Esta historia me suena. Me van a ver como artista, en la trama voy a llegar a cantar la melodía".

La veracruzana espera seguir los pasos de Víctor García y Raúl Sandoval (sus excompañeros de La Academia) y abrirse camino en la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean.

"Me da gusto ver cómo Raúl y Víctor están creciendo en esta empresa. Raúl me ha dicho que está muy contento de que ande trabajando y me ha mandado las mejores vibras".

Desde que egresó de La Academia, la artista no ha parado de trabajar, algo que adjudicó a su perseverancia.

"Siempre ando picando piedra. No se debe uno de conformar con nada. Hay que tocar puertas en todo momento; ahí voy, creo que soy de las artistas más persistentes".

Por otro lado, Toñita dijo que espera y su amiga, la lagunera Wendolee, le dé su aprobación ahora que la jarocha tomará el género de la banda.

"Espero y me dé el visto bueno mi querida Wendolee. Le mando muchos saludos a mi amiga; la quiero muchísimo".

Por otro lado, la intérprete dijo que ha estado sacando nueva música, actividad que seguirá haciendo.

"En diciembre pasado sacamos el primer sencillo, Castillos en el aire, y ahorita estamos promocionando el tema Te vas al diablo, una rola fuerte y para la mujer empoderada. El video oficial está en mi canal de YouTube".

En cuanto a las fricciones que ha tenido con Myriam Montemayor, la artista respondió cantando: "Lo siento, pero yo no la recuerdo", y agregó que la vida hay que tomársela de forma alegre como para concentrarse en este tipo de "broncas".

"Ya de por sí estamos amolados como para tener cosas pasadas. Ya se dio vuelta a la hoja. Aprendí que no decir la verdad es malo, aprendí que a veces ser tú cuesta mucho trabajo porque es como difícil; aprendí también a defenderme y a no agachar la cabeza, y de ahí dije 'pasado pisado, pasado olvidado'".