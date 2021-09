Aún no hay fecha para reanudar inoculación a jóvenes de 18 a 29 años de edad de Gómez Palacio

Aún no hay fecha para la aplicación de las dosis pendientes de la vacuna anti-COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años de edad de Gómez Palacio que no recibieron su primera dosis durante su jornada de atención. No están contemplados en esta próxima jornada de vacunación a realizarse del 4 al 6 de septiembre.

El coordinador de la brigada Correcaminos de la ExpoFeria, Misael Ramírez, en su momento informó que fueron cerca de 20 mil jóvenes pendientes de ser inmunizados. En aquella jornada en la que se atenderían a los jóvenes de 18 a 29 años se aplicaron 54 mil 990 dosis de la farmacéutica Pfizer, de los cuales cerca de 26 mil se aplicaron en personas rezagadas de otros grupos de edades, lo que generó el desabasto. Este fin de semana únicamente se atenderán a los adultos de 30 a 39 años de edad que requieran de su segunda dosis de la vacuna Sinovac. Aunque también se contempla atender a los adultos rezagados de otros grupos de edad que ya recibieron su primera dosis de dicho biológico. Para su atención se contemplan tres módulos de vacunación: la Unidad de Medicina Familiar número 53 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) así como en la Facultad de Ciencias de la Salud (Facsa) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) y la ExpoFeria.