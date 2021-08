Se reporta incremento de contagios de COVID en Durango

Ayer domingo se presentaron 4.5 veces más casos de COVID-19 que hace justamente un año, cuando había mayores restricciones y aún no existía vacuna contra el SARS CoV-2.

El 29 de agosto del 2020 se registraron 30 nuevos casos positivos al virus. Este domingo, un día antes del regreso a clases, se registraron 160 nuevos casos. De los 30 casos nuevos que hubo el 29 de agosto del año pasado 20 fueron en Durango y 10 en Gómez Palacio. Ayer se registraron 164 nuevos casos, de los cuales 86 se registraron en Durango, 19 en Gómez Palacio y 8 en Lerdo.

Hasta hace un año en la entidad se habían registrado en total 5,973 casos. El registro total actual supera en más de 6 veces esa cifra pues se han contabilizado en el estado de Durango 43 mil 366 casos de COVID-19.

Únicamente en Gómez Palacio desde que inició la pandemia se han registrado 8,670 casos y en Lerdo 2,235. No obstante la cifra real supera según los especialistas por mucho estos números puesto que no todos los casos de COVID-19 son reportados debido a la falta de disponibilidad de pruebas gratuitas, no solo en la entidad sino en todo el país.

Actualmente el estado de Durango sigue en semáforo naranja, no obstante no se adoptaron en esta ocasión medidas que puedan afectar la economía debido al impacto negativo que hubo el año pasado.

La postura del Gobierno de Durango dada a conocer a inicios de agosto fue que paralizar totalmente las actividades o regresar al confinamiento no es una opción, por el enorme costo que llegó a tener para la economía de muchas familias "pero sí podemos hacer un esfuerzo en limitar o evitar las actividades sociales y recreativas", dijo el gobernador José Rosas Aispuro Torres. Hasta ahora las recomendaciones siguen siendo reducir los aforos en espacios cerrados, vigilar el cumplimiento de los protocolos sanitarios como la toma de temperatura; el uso de cubrebocas al salir de casa y el uso constante de jabón o gel antibacterial.