Piden ruteros cambiar combis por taxis en FIM

Ya que para los concesionarios de las combis en Francisco I. Madero ya no es rentable prestar el servicio de transporte, solicitaron a la autoridad municipal que les permita utilizar taxis, lo que representa un menor gasto de combustible.

El alcalde Jonathan Ávalos manifestó que los transportistas, cuya base está en la Plaza Principal, le enviaron un oficio solicitando el cambio de vehículos, a lo que dijo que por él no hay problema, pero se tendrá que revisar si la Ley Estatal de Autotransporte lo permite.

"Ellos me han estado pidiendo que les dé chance de cambiarse porque ya no les sale por el tema del combustible… piden apoyo para meter taxis porque ya no es rentable la combi y ya me mandaron un oficio para solicitarlo. Yo digo que sí se puede echarles la mano pero claro, hay que checar primero la Ley Estatal de Transporte y si se puede hacer el cambio".

El edil explicó que de acuerdo con lo que han manifestado los transportistas, que ofrecen el servicio con los también conocidos como "peseros", a raíz de la pandemia son pocas las personas que utilizan las unidades, las cuales cobran 10 pesos de pasaje y hay algunos que dan al menos "dos vueltas al centro", por lo que representa un gasto de 40 pesos y por la situación económica de muchas familias, prefieren trasladarse en bicicleta o caminando.

"Hay personas que compraron su bicicleta o prefieren caminar y ya lo hacen hasta por salud; incluso, por las tardes ya se observan los ciclistas en grupo y se integran niños o no sé si también sea por cuestión de la economía porque el pasaje es de 10 pesos y a veces son varias vueltas las que dan".

SOLO EN TAXI

Cabe resaltar que en Madero no se tiene un sistema de transporte municipal como en otras ciudades de la región, pues el servicio lo ofrecen los concesionarios en la modalidad de combi, quienes hacen los recorridos a colonias y comunidades rurales.

Hay una empresa de camiones ejidales a nivel regional que parten de Torreón o Gómez Palacio y cubren las rutas en comunidades de Madero, San Pedro ,Tlahualilo y Gómez Palacio pero a nivel local únicamente hay tres combis que hacen recorridos solo a las colonias Ampliación las Vegas, Corralitos, fraccionamiento Corralitos, Obrera y fraccionamiento Los Pinabetes.

Justamente son ellos quienes manifiestan que "ya no les sale" ofrecer el servicio, pues casi siempre hacen el recorrido con máximo tres personas, mientras que los combustibles siguen en aumento.

Además reprocharon que no hay apoyos, pues pese a que la pandemia "golpeó" a todas las actividades económicas, a ellos no se les ha apoyado con descuentos o incentivos económicos.