Anel Noreña recibirá regalías de José José

Anel Noreña reveló para el programa de espectáculos Ventaneando, que, como heredera universal de José José, ya tuvo noticias del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, agendando una cita para poder expedir los recibos de cobro, mismos que Sony le exige para pagarle las regalías por las ventas del cantante.

"Estamos ahorita con la cereza del pastel gracias a Dios. Tenía que tener una cita con el SAT y me la acaban de dar; estamos en nuestros últimos toques", a lo que agregó "Queremos que el SAT reconozca el testamento, mis papeles que están dichos y puestos con el juez. No sé si hay regalías, primero Dios ya estamos en los últimos toques, la próxima semana es la cita, es como se deben hacer las cosas".

Manda mensaje a Sara hija y Sara madre

Anel también está en espera de que las cortes de Estados Unidos para cumplir con los protocolos necesarios para hacer cumplir el testamento de José José en ese país, buscando demostrar que es la única heredera del cantante.

"Voy a viajar en cuanto me den cita en los juzgados, todos los papeles están allá y se tiene conciencia de que Sarita no es la única hija y estamos esperando nuestra cita. No hay nada que mate un testamento, Ya se mandaron los papeles y hasta ahí sé".

Anel aprovechó para dedicar unas palabras a las 'Saras', diciendo "Nunca dicen nada y nunca aparecen, no sé si existan, pero no fue agraciada su visita al juzgado con una declaración falsa".