Sin identificar, más de mil fallecidos

En los últimos 15 años se tiene un acumulado de 52 mil 4 personas fallecidas sin identificar en México, de las cuales el 60 por ciento se encuentran en fosas comunes, en cementerios públicos, mismas que tienen registros deficientes y alta probabilidad de extravío de cuerpos.

En su informe "La Crisis Forense en México: más de 52 mil personas fallecidas sin identificar", el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) señala que las autoridades "no han podido o no han querido" informar dónde se encuentra el 22 por ciento de estas personas, mientras que el resto se encuentran en diferentes instituciones, como los servicios forenses, universidades o centros de resguardo forense.

Por estado, Coahuila tiene un registro de 729 personas fallecidas sin identificar, mientras que el vecino estado de Durango acumula 490 casos, ambos por debajo de la media nacional, que son 1,575.

La organización recopiló esta información mediante solicitudes de acceso a la información pública, pero dicen que si bien son fuentes oficiales, se trata de una estimación mínima, pues hay razones para suponer que la cifra real es superior, entre ellas, porque las autoridades podrían "no estar informando las cifras reales" por temor a las repercusiones sociales y políticas que podrían causar, o bien, porque muchas de las bases de datos utilizadas por los Gobiernos solo registran los casos de los últimos años, entre otras.

El MNDM alerta que los datos estadísticos dimensionan la gravedad de la actual crisis en materia de personas fallecidas sin identificar. Además, señalan que la principal causa de la acumulación de personas fallecidas sin identidad puede atribuirse al incremento de la violencia desde el año 2006, observable en la cantidad de homicidios y de personas desaparecidas reportadas anualmente. Al mismo tiempo, dicen que se han agravado las limitaciones de los servicios forenses, lo que ha generado una afectación innegable en los derechos de las víctimas.

"El Gobierno federal, especialmente desde la Secretaría de Gobernación, ha reconocido la existencia de una 'emergencia forense' en el país y ha impulsado algunas medidas, pero en general su implementación es muy limitada", destacaron.

Informaron que una de las medidas que han logrado cierto avance es la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), cuyo directorio (Grupo Coordinador) será anunciado el próximo lunes 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. "Desde el MNDM saludamos este avance y resaltamos que será necesario asegurar la colaboración irrestricta de todas las fiscalías del país, el presupuesto adecuado y el respeto por su autonomía técnica y de gestión".

RECOMENDACIONES

El MNDM está integrado por 74 colectivos de 22 entidades de la república mexicana y de tres países de Centroamérica. De Coahuila, participan Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Región Laguna, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC-FUNDEM) y el Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) de Torreón.

En el informe, hicieron algunas recomendaciones para transformar los servicios forenses ordinarios del país; entre ellas se encuentran: expandir, mejorar y dotar de autonomía a los servicios forenses, especialmente a las áreas dedicadas a la identificación humana; actualizar el protocolo para el tratamiento de identificación forense, así como aprobar protocolos técnicos en materia de arqueología, antropología, necropsia y odontología. También sugieren crear el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y el Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas; y eliminar la práctica, actualmente ilegal, de inhumar a personas no identificadas en fosas comunes colectivas.