Completamente levantada, banqueta en Parque Victoria

Visitantes del Parque Victoria, uno de los más importantes del municipio de Lerdo, se quejan del tiempo que han tardado los trabajos de remozamiento. En la zona hay grandes espacios con la banqueta completamente levantada y no hay ni trabajadores ni maquinaria en la zona laborando, razón por lo cual consideran que se ha estancado la obra. "Nos estamos sentando en medio del escombro, hay personas mayores que ya no tienen por dónde pasar a no ser que se atraviesen por la pista de los que vienen a correr. Lo que vemos es que ya llevamos varias semanas así y no le mueven, nada más levantaron las banquetas que parece que pasó un huracán por aquí y ya no le han movido nada, nadie está trabajando", dijo doña Teresa, una de las vecinas.

En el parque Victoria actualmente se realiza la construcción de andadores y banquetas. Estas dos etapas de inversión tienen como objetivo generar un espacio recreativo de calidad para la ciudadanía, al poder contar con instalaciones óptimas para su esparcimiento y poder realizar actividades deportivas. La primera inversión fue de 8.7 millones de pesos de lo que era el Fondo Metropolitano. Se trata de un proyecto autorizado en el año 2018 y que se ejecutó apenas en el 2020 por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango. Se trabajó sobre un área de 32 mil 785 metros cuadrados, donde se construyeron dos canchas de futbol infantil con pasto sintético; se rehabilitó la cancha de voleibol existente, la trotapista y el área de juegos infantiles; además, se colocó velaria en el área de ejercicios y mobiliario urbano. Se invierten en la segunda etapa 4.3 millones de pesos. Autoridades han pedido que para caminar, trotar o correr, se realice en la pista de tartán, ubicada en el mismo lugar. Actualmente las canchas de futbol, basquetbol y voleibol, así como el área de juegos infantiles y las barras de gimnasia, pueden seguir siendo utilizadas.