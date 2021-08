Caso de otro recién nacido

DENUNCIAN

Sin denuncia

La familia dice que en su momento pensaron que "era un caso único y posiblemente hasta un error humano", motivo por el cual no procedieron legalmente.

DíAS INSISTIó

Yocsana en que su bebé estaba vivo, pero el personal médico no la escuchó.

NúMERO Una familia de Torreón denunció públicamente un caso similar al del bebé prematuro Jesús Sebastián que fue declarado muerto por error en el Hospital General de Zona (HGZ) número de 16 del IMSS.

En 2014, Yocsana García ingresó a esta misma clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por complicaciones en su embarazo.

Por parto natural, la mujer trajo al mundo a las 16:32 horas del 3 de marzo de ese mismo año a Samuel Ortega García, a las 27 semanas de gestación. El bebé pesó 980 gramos, midió 32 centímetros y según el certificado de nacimiento, nació con prematurez extrema y traumatismo obstétrico.

Sin embargo, un joven médico informó a Juan José Ortega, el padre, que el niño había nacido sin vida. "Me dijo, 'vaya, arregle todo el asunto de la funeraria y luego regresa. Ya que regrese le tenemos el certificado de defunción'. Me fui a mi domicilio y empecé a preparar todo, a ver la funeraria, pero ellos me llamaron entre 6:30 y 7:30 de la tarde, me dijeros que me tenía que presentar en Toco, que era urgente".

Al llegar, la pedriatra le dijo: 'no sabemos qué es lo que pasó, pero el bebé está vivo, no sabemos, fue un milagro'.

"Y me cambiaron el tema, me dijeron que lo importante era que se le estaba dando la atención, que era un bebé con muchos problemas, más por el tiempo que estuvo sin ninguna asistencia, 'no sabemos si se quede aquí, o lo mandemos a la clínica 18 o a una clínica de Monterrey'".

Yocsana recuerda que cuando dio a luz y pese a que le dijeron que Samuel estaba muerto, vio que el niño se estaba moviendo cuando estaba envuelto en la sábana: ""Me dijeron que era un bebé macerado". Después del error del personal de salud, Yocsana y Juan José dijeron que su hijo permaneció hospitalizado y que fue la madrugada del 8 de marzo que falleció.

