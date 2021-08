Hospitalizan a Letitia Wright tras sufrir accidente en el set de 'Black Panther 2'

Primer problema fuerte en la filmación de "Black Panther: Wakanda Forever" y es que tuvieron que hospitalizar de emergencia a la joven actriz Letitia Wright tras sufrir un accidente con una plataforma de acrobacias en el set.

La actriz, según Variety, sufrió heridas leves mientras filmaba un truco, sin embargo la llevaron al hospital en donde está siendo tratada y espera la producción que salga pronto, aseguró un portavoz de Marvel a dicho sitio.

El rodaje de la cinta se lleva a cabo en Boston, pero la producción de la secuela del rey de Wakanda, "T' Challa" y que protagonizó Chadwick Boseman, está en Atlanta y que hasta el momento no ha tenido ningún retraso en cuanto a lo programado.

Letitia Wright encarna a "Shuri", quien es la hermana científica e inventora del monarca de Wakanda y apareció desde la primera entrega del héroe con traje de felino y en "Avengers: Infinity War" y "Avengers:Endgame".

"Black Panther: Wakanda Forever" llegará a los cines el 8 de julio de 2022, mientras tanto la producción dirigida por Ryan Coogler, que arrancó en junio de este año, se mantiene cerrada, ya que todavía no se conoce el reparto, aunque se espera que repitan los actores principales que se dieron a conocer en la primera como Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Lupita Nyong'o, Florence Kasumba y Angela Bassett.

El mes pasado fue la misma Variety quien dio a conocer la llegada de Michaela Coel ("I May Destroy You") al elenco, sin embargo hasta el momento no se ha dicho cuál es el papel que está interpretando.