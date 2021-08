Lyn May llama hipócrita a Carmen Salinas por dudar de su embarazo

Al parecer Carmen Salinas no está contenta con el presunto embarazo de Lyn May, tal es el caso que decidió evadir los cuestionamientos de la prensa sobre el tema.

La actriz se tornó visiblemente molesta cuando una reportera le habló sobre la supuesta gestación de su rival, incluso se refirió a ella de forma despectiva.

Y es que Salinas dejó entrever que los dichos de la vedette sobre su embarazo son falsos, incluso cuestionó a los reporteros por creer en esa situación.

“¿Si me quieres, peloncita? Bueno, entonces no me preguntes por esa cosa, por favor ¿Cómo crees? Y ustedes que se creen también. Ay, no, pero cómo juega con ustedes”, expresó Carmen.

Cuando se le dijo a Lyn May que Salinas no quiso opinar sobre su embarazo y que dio a entender que se trataba de una mentira, la bailarina aseguró que en realidad todo es por “envidia”.

Asimismo, la vedette le recordó a Carmen que fue ella quien la apoyó en situaciones dolorosas de su vida.

"Yo estuve a su lado en momentos muy críticos, muy tristes. La única que estuvo con ella fui yo, pero a ella se le olvida todo eso, pura hipocresía, pero allá ella”, dijo.

No conforme, May aseguró que la actriz solo se quiere colgar de su fama, además la atacó por tener 92 años, aunque Carmen Salinas en realidad tiene 81.