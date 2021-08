Familia de Torreón expone caso similar al del bebé Jesús Sebastián

Una familia de Torreón denunció públicamente un caso similar al del bebé prematuro Jesús Sebastián que fue declarado muerto por error en el Hospital General de Zona (HGZ) número de 16 del IMSS.

En 2014, Yocsana García ingresó a esta misma clínica por complicaciones en su embarazo. Por parto natural, la mujer trajo al mundo a las 16:32 horas del 3 de marzo de ese mismo año a Samuel Ortega García a las 27 semanas de gestación. El bebé pesó 980 gramos, midió 32 centímetros y según el certificado de nacimiento nació con prematurez extrema y traumatismo obstétrico.

Sin embargo, un joven médico informó a Juan José Ortega, el padre, que el niño había nacido sin vida. "Me dice, vaya, arregle todo el asunto de la funeraria y luego regresa. Ya que regrese, le tenemos el certificado de defunción. Me voy a mi domicilio, empiezo a preparar todo, a ver la funeraria, pero ellos me llaman entre 6:30 y 7:30 de la tarde, me dicen que me tengo que presentar en Toco, que es urgente. Les digo que cuál es la razón, que si se puso mala mi esposa y me dicen que no me pueden comentar por teléfono".

El hombre narró que tomó el transporte público para dirigirse a la clínica y que cuando llega al área de Toco "hay aproximadamente 15 personas, médicos, enfermeras, todos llorando. Le digo a la pediatra que qué era lo que sucedía, inexplicablemente me dice: 'no sabemos qué es lo que pasó pero el bebé está vivo, no sabemos, fue un milagro'. Y me cambian el tema, me dicen que lo importante es que se le está dando la atención, que es un bebé con muchos problemas, más por el tiempo que estuvo sin ninguna asistencia, no sabemos si se quede aquí, o lo mandemos a la clínica 18 o a una clínica de Monterrey".

Yocsana recuerda que cuando dio a luz y pese a que le dijeron que Samuel estaba muerto vio que el niño se estaba moviendo cuando estaba envuelto en la sábana. "Le hable a la enfermera 'señorita, por favor, el bebé se está moviendo' y me dijo 'no mija, tu bebé está muerto' ella ni siquiera entró, ellos estaban en el arco de la puerta, incluso comiendo. Después se acerca ya la enfermera y me saca una piernita del bebé y me dice 'entiende, tu bebé está muerto, mira ve, tenía las piernitas moradas".

La mujer insistió tres veces y en todas la respuesta fue la misma, asegura.

"Me dijeron que era un bebé macerado, yo no sabía qué quería decir esa palabra y lo que ya entendimos es que es cuando un bebé dura mucho tiempo en el útero y que la pielecita se le empieza a caer pero pues en realidad no fue así", relata.

Después del error del personal de salud, Yocsana y Juan José dicen que su hijo permaneció hospitalizado y que fue la madrugada del 8 de marzo que falleció. El certificado de defunción señala que la causas que ocasionaron la muerte directa fue por acidosis mixta y síndrome de dificultad respiratoria.

La familia dice que en su momento pensaron que "era un caso único y posiblemente hasta un error humano" motivo por el cual no procedieron legalmente. "Pero ahora nos damos cuenta de que no fue así, cuando empecé a escuchar lo del niño Jesús se me vino a la mente todo lo que nosotros vivimos porque casi sin equivocarnos no fue más que lo mismo. Vas al Seguro con el temor, con la preocupación de a ver si te tratan bien, ojalá se haga justicia", dijo la mamá de Samuel, de quien conservan fotografías mientras estuvo hospitalizado.

"Ojalá realmente se haga una investigación a fondo para que puedan garantizar que la atención sea de calidad y oportuna. Parece una moneda al aire el asistir atención médica a esa clínica porque no sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar, yo siento en este momento que no solamente fue un error, fue apatía, fue negligencia", expresó Juan José.

Por los casos de Samuel y Jesús Sebastián, el Foro Regional de Abogados Independientes de La Laguna A.C. brindará asesoría a las familias y estarán al pendiente de las investigaciones que realicen las autoridades.

El caso de la familia Ortega García que fue dado a conocer ayer por la tarde será llevado por la abogada Beatriz Salinas quien explicó que se revisará la situación y se analizará que la acción no haya prescrito para proceder legalmente. Cabe hacer mención que en el caso de Jesús Sebastián Paz Hernández, el representante legal es Jesús Jasso Fraire.