La UIF acudirá a audiencia contra Ricardo Anaya; analizará presentar denuncia

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, que se llevará a cabo en el Reclusorio Norte y que fue solicitada por la Fiscalía General de la República.

En entrevista al participar en la reunión plenaria de la bancada del PT de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto dijo que la intención es colaborar con la Fiscalía General de la República, pues recordó que Anaya Cortés es una de las 71 personas que fueron denunciadas por el extitular de Pemex.

Nieto Castillo dijo que en las próximas horas conocerán la careta de investigación, "entonces a partir de ese momento, veremos sí tenemos algún tema que se pueda formular alguna imputación por supuesto".

El funcionario Federal recordó que desde la UIF han entregado ya información, a distintas autoridades de 35 de 71 personas señaladas por Lozoya, y se han presentado denuncias contra 23 de éstos 71 personas por considerar que existen elementos.

"La Fiscalía General de la República solicitó alguna audiencia a un juez de control en materia federal, y hemos sido convocados a la audiencia de imputación, estaremos en ese momento nosotros imponiéndonos del tema, y finalmente, con la idea de colaborar con la Fiscalía General de la República, hay que recordar que en el caso de Ricardo Anaya es una de las 70 personas que fueron denunciadas por Emilio Lozoya. Nosotros hemos entregado ya información ya de 35 a distintas autoridades, particularmente a la Fiscalía General de la República, y hemos presentado denuncias en contra de 23 de estas 71 por considerar que existen elementos", explicó Nieto Castillo.

Aseguró que tiene la instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador de actuar sin filias, ni fobias, y de que no haya persecución política contra nadie, sino solamente colaborar.

"Vamos a tener conocimiento de la careta de investigación dentro de unas horas, entonces a partir de ese momento, veremos sí tenemos algún tema que se pueda formular alguna imputación por supuesto. La instrucción que tengo del Presidente es que se tiene que actuar sin filias, ni fobias, que no hay persecución política contra de nadie y que tenemos que colaborar con la Fiscalía General de la República evidentemente. También hoy tengo la oportunidad de estar con el PT para exponer las iniciativas que se encuentran en el Senado y la Cámara de Diputados vinculadas con la Ley Antilavado y la Ley de Instituciones de Crédito para el Congelamiento de Cuentas", agregó.

Recordó que lo que ha dicho el titular del Ejecutivo que en esta administración no se va a perseguir a nadie, "la postura del Presidente es que cada persona tiene que hacerse responsable de sus actos ante las autoridades, él no tiene ningún interés en perseguir políticamente a alguien. Él lo ha comentado, su fuerte no es la venganza, sino la justicia, pero que tenemos que actuar con absoluta imparcialidad, y por supuesto, de señalar".