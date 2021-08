'Mabe quería condonación de impuestos por ayudar a damnificados', dice AMLO

Al asegurar que en el periodo neoliberal, también hubo empresas que "se echaron a perder" por la corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la empresa Mabe buscó la condonación de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) a cambio de descuentos en electrodomésticos para damnificados, propuesta que su gobierno rechazó.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal detalló que se había hecho un acuerdo con Mabe para la compra de estos electrodomésticos, en donde se ofrecieron descuentos, pero "de repente", luego de haber entregado cierta cantidad, la empresa informó que ya no habría más descuentos, debido a que el SAT no le quería condonar impuestos.

"Les voy a comentar algo, porque ayuda y ofrezco disculpas a los dueños de esta empresa por anticipado, pero que entiendan que son otros momentos: se hizo un acuerdo para comprar electrodomésticos con una empresa, Mabe, nos habían ofrecido descuentos para la compra de electrodomésticos. De repente, ya habían entregado una cantidad e informan que ya no iban a hacer descuentos porque no les querían condonar impuestos en el SAT", dijo el presidente.

"¿Qué hicimos? (Les dijimos) no nos des descuento, no nos ayudes, pero no te vamos a condonar los impuestos. Es más, nos dijeron 'les vamos hacer un descuento y nuestra empresa va a aportarles una cantidad de electrodomésticos para ayudar a los damnificados'. Entonces les dijimos no. ¿Cómo te vamos a condonar los impuestos, entonces no estás ayudando", comentó.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el presidente López Obrador reclamó que "todo es ambición, todo es dinero, todo es lucro", por lo que llamó a cambiar estas actitudes.

"¿Qué van a hacer si cuando nos morimos, pues no nos llevamos nada, ni modo que en un entierro, en un velorio, en un funeral, vengan las mudanzas para las cajas fuertes para enterrarlas también. Entonces todos tenemos que cambiar y ayudar".