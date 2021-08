¿Cómo ayudó México a evacuar a periodistas de The New York Times de Kabul?

México recibió este miércoles a un grupo de 124 personas conformado por reporteros que trabajaban en Afganistán y sus familiares, horas después de acoger a cinco jóvenes afganas de un equipo de robótica premiado internacionalmente, todos evacuados tras la toma del poder por los talibanes.

El grupo de periodistas pertenecen a "The New York Times" y algunos de "The Wall Street Journal", según contó el medio estadounidense en una nota publicada.

"Se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar, que están comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad y la independencia de la comunicación", dijo el canciller Marcelo Ebrard durante un acto de bienvenida de los periodistas en el aeropuerto de Ciudad de México.

El grupo, conformado por trabajadores de diversos medios de comunicación que operan en Kabul, llegó a México tras 20 horas de vuelo desde Doha en un avión de la Fuerza Aérea de Catar, donde también viajaron niños, según imágenes difundidas por la Cancillería.

"The New York Times" contó que llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México 24 familias de afganos que trabajaron para el medio, sin embargo, resaltan el papel de las autoridades mexicanas ante la ayuda que "Estados Unidos fue incapaz de brindar".

"Los funcionarios mexicanos, a diferencia de sus contrapartes en Estados Unidos, lograron vencer la burocracia de su sistema migratorio para proveer rápidamente los documentos que, a su vez, permitieron que los afganos volaran desde el asediado aeropuerto de Kabul con rumbo a Doha, Catar", indico.

Según lo planteado, las familias afganas recibirán protección humanitaria temporal en México mientras se exploran opciones a futuro en Estados Unidos u otros países.

El canciller Marcelo Ebrard dijo a "NYT" que México había abierto sus puertas a los periodistas afganos "a fin de protegerlos y para ser coherentes con la política exterior que promueve la libre expresión, las libertades y los valores feministas".

De un mensaje a Ebrard a evacuar a familias de Kabul

El medio cuenta que Ebrard recibió un mensaje de WhatsApp de parte de Azam Ahmed, quien fue jefe de las corresponsalías en Kabul y México, el 12 de agosto a las 5 de la tarde.

"¿El gobierno de México está dispuesta a recibir refugiados de Afganistán?", preguntó Azam Ahmed. "Tenemos gente allá, gente buena que está intentando salir", agregó.

Según el "Times", Ebrard respondió rápidamente que no sería posible, pero luego pensó que su secretaría podría sortear lo que habitualmente requeriría "horas y horas" de procesamiento y una reunión de gabinete. "Así que llamé al presidente y le expliqué la situación", dijo.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que 'la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez'", dijo Ebrard al medio.

Una hora y media después Ebrard le contestó a Ahmed que estaba listo para brindar garantías de que aceptaría a una lista de afganos.

Sin embargo, la situación cambió cuando los talibanes avanzaron hacia la ciudad de Kabul. "El aeropuerto comercial cerró y hubo un periodo en el que solo despegaron vuelos militares estadounidenses. Catar, donde aterrizaron los jets de Estados Unidos, solo suele aceptar afganos si los funcionarios tienen garantías de que se dirigen a un tercer país", contó el medio.

Agregó que los medios de comunicación no revelaban los detalles sobre la evacuación de sus periodistas por temor a inundar los estrechos canales de escape. Ante esto, el "New York Times" no reveló su arregló con México. El gobierno también extendió su ayuda a "The Wall Street Journal" y "The Washington Post".

El medio relató que Estados Unidos, aunque ha incrementado sus vuelos de evacuación, tiene un sistema de inmigración que ha tenido dificultados para responder a la crisis.

"Muchas de las visas especiales que Estados Unidos ha emitido a periodistas requieren que estos pasen al menos un año en un tercer país, presuntamente para satisfacer a las fuerzas que advierten que los inmigrantes musulmanes podrían ser terroristas que trabajan de forma muy encubierta", explicó en una nota publicada este miércoles.

"Estamos profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México", dijo en un correo electrónico A.G. Sulzberger, editor y presidente de "The New York Times". "Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo".

Política con migrantes centroamericanos

El medio cuestionó al canciller Marcelo Ebrard sobre su respuesta a los afganos y la política que manejan hacia los migrantes centroamericanos que también buscan llegar a México.

"Ebrard dijo que las acciones del gobierno eran coherentes con el impulso de México para dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo", detalló el medio.

Agregó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores no anticipaba muchas críticas en su país por la rapidez con que aceptó a los afganos.