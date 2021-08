'Adversarios usan desaparición del Fonden para fregar', acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) era un "barril sin fondo", pues afirmó que era usado por funcionarios para robar, y acusó que la desaparición de este fondo es usado por sus adversarios para estar "friegue y friegue".

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones del Campo Militar 26–A en esta capital, el titular del Ejecutivo federal aseguro que el presupuesto del Fonden se usaba de manera discrecional y que servía para robarse el dinero.

"Esto del Fonden era un barril sin fondo, era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servían para que se robaran el dinero los funcionarios. Cada vez que había una situación de emergencia (se dedicaban) a comprar y a comprar carisímo: si una lamina de zinc cuesta 400 pesos, la compraban en 2 mil, así", dijo el presidente.

"Entonces ahora ya no existe eso, y no hay límite, no hay un presupuesto, no hay techo en lo que se requiere, porque como no hay corrupción en el gobierno, no es para presumir pero tenemos presupuesto, el pueblo de México tiene recursos en su gobierno para cuando se necesita".

Y agregó: "Lo del Fonden lo utilizan mucho nuestros adversarios para estar friegue y friegue, dale y dale", dijo.

Acompañado por el gobernador Cuitláhuac García, el presidente López Obrador informó que se encuentran en el estado de Veracruz todos los integrantes de su gabinete para apoyar de manera directa a la población afectada, por lo que "es mejor ahora" la atención en desastres naturales que en sexenios anteriores.

"Yo no sé quiénes eran los del Fonden, quiénes estaban ahí antes, pero dependía del secretario de Gobernación. Ahora ya no hay Fonden porque no hay corrupción y estos casos los atiende de manera directa el presidente y el secretario de la Defensa Nacional, y el secretario de Marina, y desde luego, el secretario de Comunicaciones, el gobernador, y el secretario de Bienestar, y de Seguridad Pública, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, y la coordinadora de Protección Civil, y el comandante de la Guardia Nacional", señaló.

"Y les decía de que desde ayer están aquí la subsecretaria de Egresos, y el secretario de Desarrollo Urbano y el director de Conagua, todo el gobierno está aquí. Entonces es mejor ahora", aseveró.