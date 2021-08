Suprema Corte de EUA ordena restablecer programa 'Quédate en México'

El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este martes un pedido del Gobierno del presidente Joe Biden de suspender la aplicación de la orden de un juez federal que restableció el programa "Espera en México", el cual obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en ese país mientras se resuelve su caso en territorio estadounidense.

En una orden no firmada, el Supremo denegó la petición, al señalar que los solicitantes no lograron demostrar que el memorando que rescindió el programa puesto en marcha durante la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) no fue "arbitrario y caprichoso".

El Gobierno de Biden deberá ahora cumplir con el fallo del juez federal de Texas. Sin embargo, el caso pasará a un tribunal de apelaciones y puede volver al Supremo.