Grasia Esquivel: rap hecho en San Joaquín

Los callejones de San Joaquín atestiguaron su encuentro con el micrófono. Grasia Esquivel formó aquí el grupo SUB Familia junto a otros jóvenes del barrio. Aunque antes del rap la música colombiana fungía como banda sonora en el poniente de Torreón.

Criado entre las notas musicales de Andrés Landero, Aniceto Molina, La Sonora Dinamita o Rodolfo Aircardi, pronto el rap llegaría a su vida en los versos de Cypress Hill y Tha Mexakinz.

Para recordar esto, Grasia Esquivel se encuentra en la cantina La Tapatía, en pleno corazón de San Joaquín. Allí, don Antonio Rodríguez, el propietario, asegura conocerlo desde pequeño. Y es que ser del poniente es formar parte de una comunidad que se identifica con su entorno, por eso no es raro que algunos chicos del barrio sigan escuchando la música de SUB Familia.

Sobre la barra del bar, Grasia comenta que la historia de esta agrupación comenzó a escribirse como grafiti en los muros. Las primeras rimas brotaron a finales de los noventa, cuando se creó el proyecto de Sociedad Urbana Baja, integrado por los artistas Akro, Asme, Nave Siete, Rumba, Duac y el propio Grasia.

Tiempo después, el proyecto se reestructuraría como SUB Familia. Duac y Grasia se mantendrían en el grupo con la inclusión de J. Mendez King y Remiks. Así, en 2004 vio la luz Demagogia, una maqueta que hizo eco en toda la región.

"Demagogia fue lo primero que sacamos y lo que nos empezó a dar a conocer en el resto del país. No sólo fue aquí en La Laguna, eso nos llevó a muchos lados".

El disco de Demagogia se empezó a pasar de mano en mano entre los jóvenes de La Laguna. En secundarias y preparatorias era común escuchar algún teléfono celular con la música de SUB Familia. Era el auge de Realidad 44, colectivo al que este grupo sigue perteneciendo.

"No teníamos ni idea de arreglos musicales. Sin embargo, lo hacíamos todo mal sonado y eso nos llevó a lo que somos ahorita".

Para la segunda década del siglo XXI, el sonido de SUB Familia aumentaría su calidad gracias al productor lagunero Pakbel, quien los incluyó en sus recopilatorios 'Muestrario de la ciudad de nadie'.

HEMISFERIOS

Para alguien que ama el hip hop, dejar el micrófono no es sencillo. Rapear se convierte en una forma de vida que se adapta a las necesidades de la rutina adulta, pero este estilo no se abandona. Así lo entiende Grasia, quien tras ausentarse algunos años de la escena, estrenó 'Hemisferios', su más reciente álbum, hace algunas semanas.

"Surge de una serie de proyectos que yo tenía ganas de hacer en cuanto a géneros. La raza, la pandilla, los hip hop heads estaban acostumbrados a escuchar a SUB Familia o a Grasia como siempre los raperos boom bap de San Joaquín. Entonces trato de cambiar el proyecto, de darle un giro, de experimentar con otros géneros musicales".

La decisión de experimentar se fraguó tras vivencias propias del artista. El título del álbum refiere a los hemisferios cerebrales, los ambos parietales. Uno de ellos representa el amor que el artista tiene a la música, el otro se dirige a la tendencia de ser humano.

"Lo considero así porque es una mezcla de ritmos, en cuanto a no perder mi esencia y hacer proyectos que a mí me gustan, como experimentar cosas nuevas".

'Hemisferios' consta de 14 piezas musicales donde colaboran diferentes artistas como Cráter Maldonado, Mime871, Lil' Beso, Duac, Limbo Lowfi, Delay Castillo y Rhomer. A esto se suman productores como Under Notas, Stereo Music, Nacidos Bastardos, Strange Noise o Dj Bha-sick.

"Hay mucha raza que a pesar de que un tiempo dejé de sacar temas nuevos, aún confían en mí, todavía creen en mí. Por eso considero que estoy bendecido porque la gente sigue creyendo en mí".

La filosofía de este álbum es la propia vida de Grasia Esquivel. En el material están grabados sus gustos personales y vida amorosa. Cada verso y ritmo emula al entorno que lo rodea. La fidelidad a su barrio y a los suyos se plasma en tinta indeleble en este álbum, que ya puede encontrarse en plataformas digitales.

"Toco temas de etapas de la vida, de mi vida propia, sentimentalmente, evolutivamente […] Realmente cada uno de los temas fue hecho a algún momento de mi vida, cada letra que se habla allí es algo que me pasó".

El artista asegura que entrar al estudio de grabación representa el momento más importante del día, pues más que un trabajo es un gusto personal. La cabina ofrece el ambiente donde el artista puede fluir sobre armonías ensambladas a un ritmo de cuatro por cuatro. En cada grabación lo acompaña el orgullo de su gente y de su origen, desglosando el significado de SUB Familia: siembre unidos es barrio.

"No puedes olvidar de dónde eres, aparte de que hay mucha banda de mi infancia que me apoya musicalmente […] o que los hijos de mis amistades escuchen mi música. Sus hijos ya están grandes, hablo de gente de 16 o 17 años que nos escuchan: 'Mi hijo no me cree que te conozco', y eso se siente bien chido. Yo creo que es la misma gente de aquí la que te impulsa".

Grasia Esquivel espera que su último álbum trascienda, que su propuesta sea aceptada por sus seguidores y que este nuevo paso en su carrera deje huella en la discografía del hip hop lagunero.

"La gente está acostumbrada a escucharme hablar de la calle y del grafiti, en cuanto a la cultura. Y ahora prácticamente no es nada de eso. Ya son vivencias personales, historias, parte de mi vida".

Grasia considera que nunca había trabajado con tanta gente a nivel profesional. Observa que dentro de la escena urbana lagunera existe un gran nido de talento. Interactuar con estos artistas lo nutren de experiencias para poder contestar con más claridad la pregunta: ¿Qué es ser hip hop?

"Ser hip hop es ser como tú quieres ser, como te gusta ser, ser libre de tu forma de actual y de vestir. Yo creo que ahorita ya es más aceptado eso de ser hip hop. Antes ser eso ni en tu casa querían: 'No, yo creo que eres cholo o drogadicto', y esas cosas. Yo creo que ahorita ya hasta los niños de tres o cuatro años escuchan hip hop. El hip hop ya suena en la radio, en ese tiempo no escuchabas hip hop en la radio. Entonces, creo que ahorita ha transcendido tanto que es una cultura ya con respeto. Y para mí ser hip hop es ser yo, ser mi vida, ser como soy", cerró.