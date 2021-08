Que Anaya no sea marrullero y que vaya a declarar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al excandidato presidencial Ricardo Anaya que "no sea marrullero" al acusarlo de estar detrás de una presunta persecución política en su contra, y le aconsejó que lo mejor es que se presente a declarar "incluso amparado" por las acusaciones de recibir sobornos en el caso Odebrecht, por parte de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

"Que no sea marrullero, se le hace fácil decir, "me persiguen, me persiguen", se le hace fácil decir. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera, el querer salir adelante".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que lo mejor que puede hacer Ricardo Anaya es que se presente a declarar "incluso amparado" y que demuestre que no recibió ese dinero.

Rechazó que esté detrás de la Fiscalía General de la República (FGR), ni de los jueces que pidieron su comparecencia por el caso Odebrecht.

"No tengo que ver con la Fiscalía, ni con los jueces que pertenecen al Poder Judicial, y a los testigos que menciona ni los conozco, no sé. Hasta ayer me enteré de que uno que había recibido dinero que se le acusa de eso, del PAN (Jorge Luis Lavalle) está preso, yo pensaba que no estaba en la cárcel.

"Mejor que vaya y que declare y que demuestre que no recibió dinero, y adelante (…) podría presentarse, incluso amparado, yo no me amparé (cuando fue desaforado), ni aconsejo que un dirigente se ampare, pero que vaya, pero en fin".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal manifestó que tampoco busca que Anaya no sea candidato para las elecciones presidenciales de 2024.

"La verdad que cómo voy a estar pensando eso, que no sea candidato en el 2024, no yo no le impido a nadie que sea candidato", dijo.

Referente a que le molestan las críticas que ha hecho Anaya en contra de su gobierno, el presidente López Obrador indicó que no ha visto sus videos que ha subido a redes sociales, y que solo lo ha visto cuando criticó las caguamas de cerveza.

"Ni siquiera lo he visto, nada más cuando dijo que no hay que tomar caguamas; yo dije que con moderación", agregó.