'No sé si podré dormir'; Luisito Comunica capta 'fenómeno paranormal' en uno de sus videos

Luisito Comunica es uno de los grandes 'influencers' latinos en las redes sociales. Tan solo en YouTube cuenta con 37 millones de suscriptores quienes disfrutan sus videos de viajes y recomendaciones. Pero en los últimos días uno de sus contenidos se ha hecho viral por supuestamente haber capturado un fenómeno paranormal cuando una figura de duende que aparece en su habitación parpadea.

El video corresponde a una serie que titula "Luisito tecnología" en los que hace la reseña de unos audífonos pero llamó la atención de millones no por el dispositivo sino porque sus seguidores notar que el duende de yeso parpadea.

Cuando los comentarios comenzaron a hacer viral el video, el propio Luisito Comunica habló del hecho. Y, en medio de su viaje por Venezuela, el 'influencer' subió algunas historias en su perfil de Instagram para tocar el tema. Dijo que debido a la polémica en redes revisó su publicación y confirmó que el objeto cerró los ojos.

Oye @ElBadiablo deberías aconsejar a @LuisitoComunica sobre que hacer con el duende que vive en su casa pic.twitter.com/R7Uha4kNto — potro (@CesarHdsl) August 22, 2021

El 'youtuber' dijo que cuando se percató de lo que había sucedido había sentido miedo e inseguridad pues no sabe cómo se tiene que reaccionar ante esos casos. "Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más. Es claro que el duende cierra el ojo; esa dramatización de la música se hizo después, no era parte del video original, pero que miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche", dijo en sus redes.

La figura de duende de camisa verde y sombrero rojo forma parte de una mesa que Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica, tiene a un costado de su cama.

Este es el video original. Puedes ver hecho en el minuto 10.25.

Una recomendación que se hizo viral

Cabe decir que el video original fue publicado el pasado 18 de agosto en su canal de YouTube titulado "Los audífonos de $15 que cargan tu teléfono". Sin embargo, es debido al duende que ha recibido más de un millón 344 mil visitas, además de miles de comentarios, la mayoría de ellos relacionados no con la reseña de los audífonos, sino del supuesto fenómeno paranormal.

Tanto en el video original como en los fragmentos recuperados por sus seguidores se puede apreciar el inusual hecho. Según el 'youtuber', fueron tanto los seguidores que notaron el suceso que decidió hablar sobre el tema y pedir consejos.

"Si el duende de alguien ha parpadeado de repente, qué debería hacer, a quién debo llamar, qué tipo de especialista debería de ir a mi hogar. Esta vaina es seria", mencionó. "No sé si llevar un exorcista a mi casa a hacer una magia. ¿Saben de qué estoy hablando?", expresó el 'influencer'.

Al final de sus historias Luisito Comunica, aseguró que no se trataba de ningún truco que hubiera hecho con la cámara y que estará leyendo todas las sugerencias que le envíen sus seguidores de Instagram para descubrir cómo resolver el problema.

Hasta ahora la mayoría de los usuarios hacen bromas sobre el suceso. Mencionan que seguramente el duende también quería probar los audífonos o que se trata de una elaborada edición de video. Pero otros creen que en realidad se trató de un hecho paranormal y que podría ser algún tipo de magia negra, por lo que le recomiendan al 'youtuber' tener cuidado.