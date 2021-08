Los recortes continúan en la presidencia de Francisco I. Madero

En lo que va del año se han dado de baja alrededor de 100 empleados al servicio de la Administración Municipal de Francisco I. Madero y en los próximos días se hará otro ajuste de algunas 20 personas más.

Lo anterior lo manifestó el alcalde Jonathan Ávalos Rodríguez, quien destacó que no obstante a que se hacen ajustes en la nómina municipal dado el recorte presupuestal que se tiene, se sigue igualando el número de personal con otras administraciones por la creación de nuevas dependencias como la Casa Albergue para la Mujer, las clínicas o el Centro Cultural Benito Macías.

"Ahorita ya dimos de baja alrededor de 30 y esperamos unas 20 más… probablemente el recorte siga, pero es un arma de doble filo mantener la cifra, es casi el mismo número de personal de las administraciones anteriores pero ahora hay personal que antes no porque tengo uns Clínica del Dolor, una Casa de la Mujer, unos silos (Centro Cultural) con profesor de teatro, de ajedrez, de canto y de guitarra. Formar nuevas instituciones es algo complejo y uno no lo piensa pero sí está difícil".

Reiteró que los recortes presupuestales los obligan a hacer ajustes en ciertos rubros, pues si bien a diferencia de otros municipios no tienen deuda con instituciones crediticias, sí hay con proveedores y si no corrigen el gasto no habrá forma de pagarles.

Especificó que además del recorte de personal, para la siguiente administración pretende generar un tabulador de sueldos para igualar el salario de los funcionarios de primer nivel.

Ávalos Rodríguez explicó que las bajas no han mermado el funcionamiento de las dependencias, pues les ayuda mucho el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el cual actualmente se cuenta con 45 personas que les permite descargar el trabajo que se tiene en las áreas a donde los muchachos fueron asignados.

Por último, el edil manifestó que en su siguiente periodo habrá cambios de directivos o jefes de departamento, pero afirmó que es una situación que todavía está analizando y adelantó que los mejores perfiles continuarán.

"Estamos en ese proceso… todavía estamos viendo perfiles, y sí habrá cambios. Los mejores perfiles se quedan y conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir analizando… ahorita no puedo decir quien, todavía tengo algunas dudas", concluyó el alcalde.