Exhortan a jóvenes de Lerdo a tramitar cartilla militar

La titular de Junta Municipal de Reclutamiento en el municipio de Lerdo, Rosa María Sánchez, invitó a los jóvenes que están a punto de cumplir los 18 años o que ya tienen la edad, a tramitar su Cartilla del Servicio Nacional Militar, pues el último día de registro será en próximo 15 de octubre.

Para el trámite de la cartilla es necesario llevar cinco fotografías de estudio tamaño cartilla donde el sujeto aparezca con un fondo blanco, camisa blanca, frente despejada, sin bigote ni barba, con patillas cortas, ceja natural (no depilada), cabello sin tinte y con corte de pelo adecuado (en las laterales máquina número 1 y en la parte superior máquina número 2).

No debe portar collares, piercings o aretes. Es sumamente importante que las fotografías no sean instantáneas, no láser ni digital, sin retoque.

De igual manera, los documentos con los que se debe acudir son el acta de nacimiento (formato actual), certificado de estudios o constancia actual (no mayor a dos meses) y credencial de elector (si eres remiso); todos con originales y copia.

La funcionaria indicó que se recibirán los oficios para iniciar con el primer paso del trámite, que es la recepción de papelería y documentación, en las instalaciones de Junta de Reclutamiento, ubicadas actualmente en la Unidad Administrativa de la colonia San Isidro, en calle Ramón Leyva y prolongación galeana, al interior del Skate Park, atendiendo en un horario de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Cabe mencionar que este documento oficial es de utilidad para la realización de diversos trámites legales en dependencias gubernamentales, identificación respaldada y validada por las autoridades militares.