Roger González deja entrever que tal vez se vaya de 'Venga la alegría'; 'No me gusta quedarme estancado'

Hace unos días Roger González causó revuelo en redes sociales por un tuit que redactó en el que, de acuerdo con varios de sus seguidores, podría referirse a una posible salida de Venga la alegría.

"Siempre que trabajes en una empresa como empleado, mi recomendación es: NUNCA te acostumbres a calentar la silla donde trabajas, porque un día estás y otro ya no. Con lo único que te quedas es con la satisfacción de haber ayudado a crecer a la gente que estuvo bajo tu liderazgo", ese fue el polémico tuit.

González habló en exclusiva con El Siglo de Torreón del éxito de su serie, Génesis, y de paso dejó entrever que posiblemente sí dejará el proyecto de la televisora del Ajusco.

"Venga la alegría es mi casa. Tengo la fortuna de conducir y estar en un proyecto donde creo están los mejores conductores del país, me divierto mucho, pero definitivamente en esta carrera he aprendido que son ciclos, en un momento estás en un lado y en otro te toca irte a otro lado.

"Me gusta mucho no quedarme estancado y por eso después de un tiempo en Disney sentí la necesidad de dejar el nido. Creo que cuando te sientes cómodo en un sitio es momento de saltar", sentenció.

Roger González no se puede quejar, ya que su debut como director ha sido un éxito rotundo.

El regiomontano ha cantado, actuado, conducido en radio y TV y ahora produjo, escribió y dirigió Génesis, la primera serie original de Cinépolis Klic y que está dando de qué hablar.

"Siempre me ha gustado la producción. Siempre he tenido un ojo fuera de las cámaras y otro enfrente de estas. Me encanta la magia que hay en la preproducción, encuentro ahí un área muy interesante que me da una visión distinta; conocer ambos mundos, detrás y frente a las cámaras me hace crecer como artista".

González informó que Génesis se ha vuelto viral porque cuenta con un elenco conformado por estrellas reconocidas y por nuevos valores surgidos de TikTok.

"Tenemos protagonistas que están teniendo un alcance muy fuerte. Quería tener creadores de contenido y gente con una amplia trayectoria".

Roger compartió que escribió Génesis junto a Miguel Jarillo a principios de 2020; la trama simula los tiempos actuales, pese a que la hicieron antes de que la crisis por COVID-19 estremeciera al mundo entero.

"Son siete capítulos, es prácticamente una miniserie. Queríamos hacer algo diferente y le apostamos a este trabajo de ficción; la historia de estos chicos que son seleccionados para preservar la raza humana fuera del planeta.

"Cuando terminamos de redactarla nos dimos cuenta de que ese miedo que plasmamos en la serie es el mismo que viviríamos con la pandemia; ahora sí que reafirmamos que la ficción era y es muy cercana a la realidad".

Roger informó que, además de Génesis, sigue involucrado en otros proyectos.

La semana que entra retomará su faceta de actor de doblaje.

"Creo que 2020 ha sido el año en el que más he trabajado. La próxima semana me meto al estudio a prestarle mi voz a 'Johnny', el orangután de Sing 2, película que se estrenará en diciembre y que confío será un éxito".