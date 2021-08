Rezagados de 50 a 59 años en Torreón agotan vacunas antiCOVID en tres horas y media

En tres horas y media se agotaron las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca para personas rezagadas de 50 a 59 años en el Hospital General de Torreón.

La delegada regional de Bienestar Social en La Laguna, Cintia Cuevas Sánchez, dijo que ayer se administraron 1,200 dosis mientras que antier fueron 2,160 biológicos los que se aplicaron a dicho sector poblacional.

La inoculación inició ayer a las 7:30 de la mañana y la última dosis se aplicó a las 11 de la mañana y fue al señor Luis Manuel Martínez Mijares, de 50 años de edad. Es habitante de la colonia Villa Florida, llegó a bordo del transporte público y dice que en mayo no se vacunó porque no tuvo tiempo, ya que estaba trabajando.

Luis Manuel tendrá que esperar entre 8 y 12 semanas (de 56 a 84 días) para recibir su segunda dosis.

Cabe señalar que a las 11:22 de la mañana seguían llegando personas rezagadas en búsqueda de la vacuna, sin embargo, Servidores de la Nación y el mismo personal de salud y de Seguridad Pública les indicaron que el biólogo se había agotado.

La señora Aurora Córdoba, de 61 años de edad, también acudió a la célula de vacunación para ver si alcanzaba biológico. Sin embargo, la mujer, que vive en el fraccionamiento Jardines Universidad, no tuvo éxito. "Pues me dijeron que ya no hay, ya ve que publican que se muere mucha gente y yo todavía no me quiero morir; aunque ya esté vieja no me quiero morir, pero pues una hace desidia y todo lo deja uno para el final", expresó.

La delegada regional Cintia Cuevas Sánchez indicó que las personas que siguen en rezago, incluyendo a los grupos de 60 y más, tendrán que esperar a que se lance una nueva convocatoria.

De lunes a jueves se aplicaron un total de 9,490 vacunas de AstraZeneca a personas rezagadas de los rangos de edad de 40 a 49 años y de 50 a 59 años. Las sedes fueron la Preparatoria Venustiano Carranza (PVC) y el Hospital General, ambas en modalidad peatonal.