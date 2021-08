AMLO adelanta que presentará iniciativa de Reforma Electoral integral

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que será él quien presente una iniciativa de reforma electoral "integral" para definir el papel que tenga el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como las elecciones y en la que invitará a personas “con experiencia” para elaborarla.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que se buscará que se pueda ejercer con libertad el derecho a elegir, y que pueda haber una auténtica democracia.

"Vamos a presentar la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, va a ser integral, vamos a plantear lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, las facilidades, esto es que todos pueden participar, que no haya obstáculos, que se pueda ejercer con absoluta libertad del derecho a elegir, el derecho a decidir, el que pueda haber una auténtica democracia, como tengo esa facultad, como otros, también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa", dijo el presidente.

"Y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben, porque no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, plena, para que en definitiva se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos, que no vuelva a suceder lo del 88, ni lo del 94, ni lo del 2000, ni lo del 2006, ni lo del 2012", señaló.

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que convocará al grupo de expertos para que trabajen en esta iniciativa y previo a enviarla al Congreso, la presentará a la población, pues indicó que esta reforma tiene que ser elaborada entre todos los mexicanos.

"¿Cuándo voy a convocar a este grupo? Bueno, vamos primero a convocar al grupo que trabajen, hay mucha experiencia en México, mucha gente capaz, desde luego tiene que tomarse en cuenta a las mujeres, a migrantes, a los pueblos originarios, a todos los cuidadnos, y tenemos que, entre todos, elaborar el proyecto".

"Me corresponde, pero yo voy a pedir que ciudadanos y también servidores públicos trabajen en la elaboración de proyecto y lo vamos a ir analizando, revisando; se da conocer al pueblo antes de que yo lo envié formalmente al Congreso. Ese va a ser el procedimiento que vamos a continuar, que vamos a llevar a cabo", agregó.