Alejandra Barros celebra sus 50 años con la llegada a cines del filme 'Ni tuyo, ni mía'

Recién cumplió 50 años de vida y aunque no celebró como ella quería, la vida le ha regalado una nueva película y la oportunidad de seguir al lado de sus seres queridos.

Alejandra Barros se encuentra entusiasmada por el estreno de la cinta "Ni tuyo, ni mía", que arriba desde hoy a todas las salas de la Comarca Lagunera con el objetivo de divertir a la gente y se olvide por unos momentos de la pandemia y otros problemas que aquejan al país.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, la artista habló del largometraje dirigido por Sandra Solares y de cómo celebró su medio siglo de vida.

"Cumplí 50 años el pasado 11 de agosto. Me encanta el golf, así que por la mañana me llevaron a jugar; luego me fui a un restaurante a cenar, solo éramos cuatro personas.

"Yo quería este año festejar con todo, con una gran fiesta porque tengo salud, trabajo, amor y esta película; sin embargo, reflexioné y me di cuenta de que la situación no está para fiestas, así que pues igual el año que entra me festejo bien", dijo.

Lo contenta que se encuentra lo reflejó Barros en el auricular, y es que, según dijo, tiene todo para triunfar en la taquilla.

"Cómo no estar feliz. Es un proyecto increíble de la mano de Sandra Solares, es su primera película como directora. Me llena de orgullo llevarles esta película a todos los cines", contó.

Alejandra manifestó que se trata de un proyecto que entretendrá al máximo a los cinéfilos.

"La cinta los hará reflexionar; pero sobre todo los divertirá, los llevará a reencontrarse con lo que uno a uno le gusta en la vida; esta situación mundial en la que estamos ha sido un gran tiempo para hacer limpieza interior y de una manera divertida, eso también lo apreciarán ustedes al verla".

En la trama, según dio a conocer Alejandra, encarna a "Amanda", una mujer fuerte que cree que tiene todo resuelto.

"Ella es una tipa con mucho temple y de repente la vida le da una sorpresa, ya que su marido, "Roberto" (Tony Dalton), la engaña, y entonces emprende un viaje con el fin de que le ayude a no perder su matrimonio.

"'Amanda' se topa en el camino con la otra, de nombre 'Lía' (Prakriti Maduro), y con su marido, que es 'Diego' (José Fors); este le dará unas lecciones gigantes de vida y de madurez a mi 'Amanda'", resaltó.

Fors no es otro sino el vocalista del grupo La Cuca. Alejandra alabó durante la charla el talento actoral del músico.

"Es un artista completísimo. Nos sorprendió al máximo. Es una gran sorpresa ver a un hombre con tanto talento y tanta generosidad".

Por otro lado, Alejandra hizo un balance de su carrera. Expresó que se siente satisfecha con lo que ha logrado, sin embargo, va por más.

"He hecho a la buena, a la mala, a la asesina. He hecho personajes que se han quedado para toda la vida; me siento agradecida, el público ha sido fundamental en mi carrera. Me falta mucho por hacer todavía", puntualizó.