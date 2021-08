El alcalde de Torreón lamenta presunta intolerancia por parte de agentes

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, se refirió ayer miércoles a la presunta acción de intolerancia por parte de elementos de la Policía de Torreón en contra de una pareja del mismo sexo, que denunció mediante redes sociales ser molestada por los agentes preventivos luego de darse muestras de afecto en plena vía pública.

Zermeño admitió que la forma de proceder de los elementos debió ser diferente, aunque negó que no se tenga la capacitación adecuada en materia de derechos humanos, pese a que en el video que difundieron las personas afectadas en redes sociales se observa a los agentes señalarlos de cometer un acto "inmoral" e incluso se amenaza con detenerlos.

"Yo lamento mucho que se den incidentes de esta naturaleza, todos tenemos que ser respetuosos de los derechos de las personas, tenemos que entender que somos una sociedad plural en donde las preferencias de cada quien se deben respetar. Lo que yo sé es que hubo una queja que recibieron en la Policía, una familia que se quejó de unas personas que estaban abrazándose, besándose en la vía pública, molestó pues a esa familia e hicieron la queja, yo lamento que se den estas cosas, todos tenemos que ser respetuosos unos de otros", declaró.

De igual forma reclamó por la postura que tomaron algunos activistas en específico, quienes señalaron al propio alcalde Jorge Zermeño por la actitud de intolerancia mostrada por los elementos preventivos.

"Lo que no acepto es que un sujeto que se hace pasar como líder de esta comunidad me acuse a mí de cosas que no son ciertas, yo he sido respetuoso de todas las personas, absolutamente, no acepto que quiera endilgarme a mí una actitud homofóbica que no corresponde a mis actitudes… No, (no falta capacitación), se les capacita permanentemente, también tendrían que escuchar a veces las otras versiones, si una familia se queja de que dos sujetos se están besando en la vía pública, no estamos acostumbrados a eso, a lo mejor falta cierta sensibilidad en algunos elementos, sí, pero pues la sociedad tiene distintas formas de ver y de pensar las cosas", declaró. '