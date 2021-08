Empresarios, sin información de obras programadas para Torreón

A más de dos meses de las elecciones, empresarios no tienen información sobre las obras programadas para Torreón y los esquemas de Asociación Público Privada, tampoco han logrado tener algún acercamiento con Gerardo Berlanga como secretario de Inversión Pública Productiva, cargo que ocupa desde hace tres meses y medio.

"En temas de las APP no tenemos ninguna información, se había comunicado lo que era la obra en Cuatro Caminos, pero hasta ahorita, no hemos tenido ninguna información respecto en qué estatus va, lo único que nos dijeron es que empezaba en estos días, después de las elecciones, pero no tenemos ya información", dijo Hugo Pérez Agüero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles y del Consejo Técnico de Infraestructura de La Laguna.

Las elecciones fueron el 6 de junio y los empresarios esperaban que en el segundo semestre del año se reactivarían las obras, sin embargo, desconocen cuándo se harán las licitaciones correspondientes. En el proyecto del desnivel en Cuatro Caminos se contempla una inversión de al menos 400 millones de pesos para resolver las problemáticas de tráfico entre vialidades como el bulevar Independencia, la calzada Ávila Camacho, Diagonal Reforma y Cuauhtémoc, mediante una obra deprimida de última generación que derive en una mejora de la imagen urbana en general.

A finales de abril del presente año, el gobernador, Miguel Ángel Riquelme, nombró a Gerardo Berlanga Gotés, quien era secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado, como secretario de Inversión Pública Productiva. No obstante, no ha tenido ninguna reunión con el Colegio de Ingenieros y el Consejo Técnico de Infraestructura desde que tiene esta encomienda.

"Desde que hizo la presentación del proyecto de Cuatro Caminos no hemos tenido otra reunión, ya como secretario de Inversión Pública Productiva no hemos tenido ningún contacto con él", expresó Pérez Agüero.

El titular del Colegio de Ingenieros dijo que se ha solicitado el acercamiento y sobre todo, que fluya la información en este sentido, pues desconocen la forma en que se operará con las APP en Torreón. También buscarán una reunión con la administración municipal entrante, a fin de conocer lo que se proyecta en obras para esta ciudad.