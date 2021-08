Se juega la jornada 5 del Apertura 2021; ¿quiénes y cómo se enfrentan?

Este martes comienzan las actividades de la quinta fecha en el torneo Apertura Grita México 2021. Presentamos los datos más relevantes de cada encuentro para que puedas disfrutar de las emociones de la Liga MX.

TOLUCA vs. MAZATLÁN. Disputarán el tercer encuentro en Liga MX. Se repartieron los cruces anteriores en donde se impuso quien fue local. Alexis Canelo celebró un hat-trick para Toluca en el único enfrentamiento en “La Bombonera” (4-1). Toluca encabeza la tabla de goleadores (8) y asistidores (6) en el Apertura 2021. Rubens Sambueza (Toluca) es el jugador con mayor participación de gol (2 tantos y 4 asistencias). Camilo Sanvezzo intervino en el 66.7% de los festejos de Mazatlán en el torneo (2 goles y 1 asistencia).

TIGRES vs. QUERÉTARO. Tigres cuenta con un invicto de 8 partidos ante los Gallos Blancos con 5 éxitos y 3 empates. La última victoria de Querétaro fue en el Apertura 2016: 1-2 (Andy Delort; Yerson Candelo y Camilo Sanvezzo). Nicolás López, autor de un doblete en el último encuentro ante su próximo rival en “El Volcán”, integra el podio de disparos (15) en la presente competencia. Los Gallos Blancos llevan 6 partidos sin ganar en la actualidad y suman 22 juegos sin triunfos como visitante.

NECAXA vs. PUMAS. Cumplirán 40 partidos desde la creación de los torneos cortos en Liga MX. Pumas no perdió en los 3 duelos recientes ante los Rayos con 2 victorias y 1 empate. Necaxa ganó 1 partido de los últimos 13 contra los Universitarios. Rayos no sumó puntos de local en el Apertura 2021. Por su parte, Pumas no consiguió victorias en el torneo ni goles en condición de visitante. Además, junto a Querétaro son los clubes con menos anotaciones (1). Juan Dinenno, quien intervino en los últimos 2 tantos contra los Eléctricos (1 gol y 1 asistencia), encabeza el listado de disparos sin marcar (14).

TIJUANA vs. PUEBLA. Disputaron 20 partidos en el historial de la Liga MX. Xolos se impuso por la mínima diferencia en los últimos 2 enfrentamientos: 1-0 (Guardianes 2020) y 0-1 (Guardianes 2021). Christian Tabó anotó los últimos 2 goles de Puebla contra Tijuana (Apertura 2019 y Clausura 2020). Ambos equipos no presentan victorias en la actual competencia. De acuerdo a las estadísticas de Data Factory, Tijuana es el equipo con menos puntos en los primeros tiempos (1 punto), mientras que Puebla es el combinado con menor rendimiento en los segundos tiempos (1 punto).

CRUZ AZUL vs. MONTERREY. Cruz Azul presenta una racha invicta de 12 duelos como anfitrión de Monterrey (8PG-4PE). Perdió 2 de los 28 cruces en torneos cortos en esta condición. El último triunfo de Rayados de visitante fue en la Final del Apertura 2009 (1-2) cuando se proclamó campeón. Cruz Azul y Monterrey integran el podio de goleadores (7) en el Apertura 2021. Santiago Giménez anotó para La Máquina Cementera en las últimas 3 jornadas. Rayados se encuentra invicto (2PG-2PE) en el torneo y su goleador Rogelio Funes Mori alcanzó los 100 gritos en Liga MX tras 198 juegos.

SANTOS LAGUNA vs. ATLAS. Repartieron puntos en los últimos 2 enfrentamientos en Liga MX (0-0 y 1-1). Santos, que lleva 4 encuentros sin caer en el historial (2PG-2PE), igualó en las últimas 3 presentaciones en el Apertura. En tanto, Atlas no perdió ni recibió goles fuera de su estadio (1PG-1PE). Ambos elencos conservaron la valla invicta en los primeros tiempos del torneo. El Rojinegro registra 94% de eficacia en sus arqueros y es el combinado con menos disparos al arco recibidos por encuentro (4).

CHIVAS vs. LEÓN. Igualaron en los últimos 2 encuentros en Zapopán: 0-0 y 1-1 (Jornada 1 y Semifinales del Guardianes 2020). El último triunfo en favor de la Fiera en este escenario fue en el Clausura 2018: 0-2 (Mauro Boselli y Luis Montes). Chivas cuenta con el plantel más joven del Apertura 2021 con un promedio de 25.8 años en sus jugadores. Por el contrario, León presenta el equipo más experimentado del campeonato con una media de 28.8 años en sus futbolistas.

FC JUÁREZ vs. AMÉRICA. Cumplirán 5 partidos en Liga MX. Absoluta paridad en la máxima categoría con 1 victoria por lado y 2 empates. A su vez, igualaron 1-1 en los 2 cruces en el Benito Juárez. Club América se presenta como único líder del Torneo Apertura 2021 (10 pts.), con 3 triunfos seguidos y una de las vallas menos vencidas (1 gol recibido). Salvador Reyes de America registra 40% de eficacia en disparos (2 goles y 2 asistencias). FC Juárez continúa sin ganar en el certamen actual (2PE-2PP) en donde Gabriel Fernández anotó el 75% de los goles de los Bravos.

PACHUCA vs. ATLÉTICO DE SAN LUIS. Pachuca se quedó con los últimos 2 encuentros en Liga MX en donde registró un promedio de 4 goles por duelo (3-1 y 1-5). Erick Sánchez (Pachuca) aportó 2 tantos y 1 asistencia en ambos triunfos. El único éxito de Atlético de San Luis fue en el Apertura 2019: 0-2 (Juan Castro y Diego Valdez). Pachuca cayó en sus últimos 3 compromisos en el certamen actual. El Rojiblanco, quien sumó puntaje ideal de visitante (2PG), lleva 19 jornadas sin empatar en esta condición (3PG-16PP).