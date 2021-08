El regreso a clases presenciales se mantiene en Coahuila

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, declaró que "ya no podemos echar marcha atrás" al regreso a clases presenciales en las escuelas de la entidad. Señaló que para ello no solo se han tomado en cuenta los factores que rodean al tema sanitario, sino todos los detalles en torno al magisterio, padres de familia, la administración de las propias escuelas y la necesidad de los propios alumnos.

Cuestionado por medios de comunicación al finalizar el Subcomité de Salud en La Laguna, el mandatario estatal indicó que no es viable ordenar una nueva pausa en la modalidad presencial de las clases en Coahuila, toda vez que ello implica mayores consecuencias técnicas y conceptuales a la hora de una reactivación. En su lugar, señaló que se ha estado trabajando con todas las partes involucradas en mantener las clases de la misma forma que cerró el ciclo pasado, privilegiando los protocolos de prevención y brindando el apoyo que sea posible al magisterio, docentes y padres de familia en general.

"Coahuila va bien, yo no arriesgaría a nadie, entonces Coahuila mientras siga bien vamos a hacerlo, podemos disminuir, podemos bajarle el ritmo, pero ya no podemos echar marcha atrás, porque además vamos ya en un nivel bueno de avance en vacunación, pudiéramos ir mejor, pero no se dejan ayudar, al menos en lo hasta la vista se ve, pues ya llevamos un nivel bueno en vacunación", declaró.

El gobernador también apuntó que en ningún caso se toman determinaciones de forma unilateral, por lo que todas las instituciones educativas son objeto de análisis y de aplicación de protocolos que se deben definir de manera previa, tal como se hizo en su momento en el ciclo pasado y considerando los espacios físicos, número de alumnos, docentes y su respectiva vacunación, incluso la disponibilidad de elementos básicos como el suministro eléctrico, estado de aires acondicionados y agua potable suficiente.

En ese mismo sentido llamó a padres y madres de familia a la congruencia, pues gran parte de las actividades sociales se encuentran ya liberadas con protocolos e incluso con posibilidad de que los menores participen en las mismas, por lo que la resistencia al regreso a clases debería evaluarse en ese sentido, toda vez que se trata de un factor elemental del desarrollo de los hijos e hijas.

"Es incongruencia luego de que queramos ya restringir algunas actividades, los niños son lo más preciado en todas las familias, pero luego te encuentras gente, digo, si ya liberamos el estadio y hay ambiente familiar, van todos, si ya liberaste espectáculos y ahí te encuentras medio pueblo, pues también hay que ir a clases, nada más con los cuidados necesarios, con la ventilación correcta, no podemos ser incongruentes", manifestó.

Dijo que de forma permanente el Gobierno de Coahuila, mediante la Secretaría de Salud, analiza los riesgos a los que se podrían enfrentar los menores en las aulas y en términos de contagio, además de que se revisan todos los nuevos datos disponibles desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el propio Gobierno federal. "Sí estamos estudiando muchas cosas, pero el evitar actividades no", afirmó.

