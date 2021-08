Miguel Herrera desmiente tener mala relación con Gignac y Nahuel

Miguel Herrera, técnico de los Tigres, aclaró, lo que le sucede a André-Pierre Gignac no es una fractura, sino un problema del tendón y espera que esté listo para el juego contra León en la jornada 8.

El mismo técnico lo aclaró: "Lo de André se aceleró un poco. Afortunadamente no es la lesión que se manejaba. Es una molestia en el tendón, pero sí se llevará unos días más. Como máximo podría regresar hasta León, pero esperamos que evolucione. No hay fractura, es algo en los tendones, pero tiene la fuerza, camina, hasta maneja, pero cuando hace algún movimiento en específico, le duele y no puede estar al 100 y tampoco vamos a arriesgarlo".

El Piojo se encendió en rueda de prensa y quiso aclarar muchos puntos que se han rumorado desde su llegada a los regios, el primero y el que más llama la atención, su relación con Gignac. "Desde que estaba en pláticas con la directiva decían que había tres jugadores que estaban al 100 por ciento con Ricardo (Ferretti), y amenazaban con irse con él, pero esos tres jugadores me han recibido de la mejor forma y hablo de Guido (Pizarro), Nahuel (Guzmán) y André… Hay buena química, intercambios y perspectivas".

Los rumores de malas relaciones con sus jugadores, "siempre salen cuando las cosas van bien. Pueden hablar con todos los que he dirigido, con ninguno he tenido problemas, con el único fue (Roberto) Trotta (en Atlante) y al final las cosas se aclararon… Todos van y me saludan, hasta los que no me conocen. Lo que inventan me tienen sin cuidado… Si la gente se come ese pollito es su problema. Me he ido de grupos importantes sin problema alguno".

Así que puso los puntos claros: "Se inventan cosas, se inventan circunstancias… Roma no se inventó en un día. Voy a trabajar para que esto funcione. Donde me he parado no he ofrecido solo a hablar, tengo un promedio de 30 puntos por torneo… Yo trabajo para que los equipos funcionen, no me siento para que los jugadores sólo muestren su capacidad. Yo me acerco a los muchachos, en la parte deportiva y en la parte personal, trato de arreglar todo y que todos estén cómodos, trabajando para un fin en común".

Tigres no ha iniciado bien… ¿Es por la falta de Gignac? Herrera señala que no puede vivir pensando en su regreso: "No me puedo sentar y llorar por Gignac, eso no le puedo decir a la directiva. Me imaginaba un arranque difícil por el cambio de idea que quiero darle, pero no me imaginaba las lesiones o expulsiones. Luis se fue expulsado, y Guido si tiene fractura, Gignac regresando de los olímpicos y pateó un balón con la punta del pie y se lastimó… No te imaginas eso, pero hay que lidiar con ello".

Herrera no pide tiempo, no pide paciencia, sólo comprensión para que los felinos caminen como se desea: "No sé si cabe pedir paciencia. Si no se ha dado los resultados es responsabilidad mía, además se han cruzado jornadas dobles, no nos han permitido entrenar… No es pedir paciencia, sino entender que es otra forma. Estoy seguro que estaremos en la Liguilla y no en el repechaje".

Defendió a capa y espada a sus preparadores físicos, exculpándolos de las recientes lesiones: "Si alguien se hubiera desgarrado sería diferente. Reitero, Gignac le pega con la punta y el tobillo se dobla y no está roto. Y Guido fue por un choque, chocó la rodilla con Quiñones. Fuimos a Toluca con la altura y dominamos el primer tiempo. Con Santos fuimos mejores con diez en el segundo; con Puebla también dimos pelea. Por ahí no es".

Y le echó la culpa a los reporteros "que no trabajan para investigar. En América no tuve problemas físicos, sino lesiones de choques. A (Bruno) Valdez le cayó encima (Vincent) Janssen; a Ema (Aguilera) le cae encima (Oribe) Peralta. Lo de Nico (Benedetti) se desgarró pero ya venía de algo así, es atípico. No me la voy a comer… Vean a América hoy en día, hay tipos que se desgarran, igual en Monterrey, Cruz Azul, el futbol es así, los que juegan se rompen el alma para jugar y a veces eso sucede esto".