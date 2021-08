Luis Fonsi y Joy Huerta se unen a show por los 50 años de Disney World

Las voces del cantante puertorriqueño Luis Fonsi y de la cantante mexicana Joy Huerta sonarán, junto a las de otros artistas de todo el mundo, en un espectáculo con nuevas versiones de las canciones de las películas de Disney, que se estrenará el 1 de octubre en el parque Epcot de Orlando (Florida).

El espectáculo nocturno "Harmonious" forma parte de las actividades por el 50 aniversario de Walt Disney World Resort, que tienen como lema el de "La celebración más mágica del mundo".

La banda sonora de "Harmonious", un espectáculo grabado que incluye además pirotecnia, juegos de luces y fuentes cambiantes, fue producida de forma remota e involucró más de 100 sesiones de grabación separadas en nueve países diferentes y cinco estados en los Estados Unidos, según informó este viernes el grupo Disney.

Casi 240 músicos, artistas, compositores, arreglistas, consultores culturales y vocalistas contribuyeron al sonido único y totalmente auténtico del espectáculo.

Algunos son nombres reconocidos, ya sea en los Estados Unidos o en su país de origen, mientras que otros son de estrellas en ascenso que son escuchados por una audiencia global por primera vez.

El galardonado artista puertorriqueño Luis Fonsi, responsable de varios éxitos globales, incluido "Despacito", se une a la cantautora mexicana Joy Huerta, del dúo Jesse & Joy, para interpretar una conmovedora versión latina de canciones de Coco y Saludos Amigos.

Un arreglo fresco y vibrante de "Dig a Little Deeper" de The Princess and the Frog presenta al vocalista Bryson Camper y a los artistas de gospel Karen Clark Sheard y Kierra Sheard.

Las selecciones musicales de Mulan, The Jungle Book y Aladdin se destacan por los talentos vocales de Wang Liu Qi, Hollie Hammel, Aditya Rao, Gaayatri Kaundinya, Jorgie Shkara y Sanaa Marahati, respectivamente.

El Coro Juvenil de Ndlovu (Sudáfrica) contribuye con un popurrí de favoritos de The Lion King, interpretados en inglés y zulú, mientras el cantante de pop francés Damien Sargue tiene a cargo "Out There" del filme The Hunchback of Notre Dame.

La violinista Máiréad Nesbitt y la artista electrónica y violinista Lindsey Stirling le ponen un toque celta a "Harmonious".

El espectáculo comienza con un popurrí de "How Far I'll Go" de Moana y "Go the Distance" de Hercules, interpretado por el finalista de "American Idol" y tres veces nominado al Grammy Danny Gokey y los vocalistas Elisha Garrett y Ninet Tayeb.

"Harmonious", que cuenta con el arreglista Mark Hammond y el productor musical senior y director creativo de Walt Disney Imagineering, Yaron Spiwak, llega a su fin con todos los artistas uniendo sus voces para interpretar una canción "conmovedora y poderosa", que se mantiene por ahora en secreto.

Esta banda sonora que constituye una sinfonía multicultural incluye el nuevo himno de Epcot, del compositor Pinar Toprak.

Inaugurado en octubre de 1982, Epcot fue el segundo parque que abrió sus puertas en Disney World (el primero fue Magic Kingdom) y ha sido sujeto a una gran renovación con motivo del 50 aniversario.

Está dedicado a la cultura internacional y a la innovación tecnológica e incluye el "World Showcase", una vitrina del mundo con pabellones de varios países.