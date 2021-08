Sin fecha, vacuna para rezagados en Torreón

El delegado del Gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, dijo que hasta ahora no hay fecha de vacunación anti-COVID para las personas en rezago de Torreón, pues esto depende de la llegada de biológicos a la entidad.

"En cuanto tengamos una cantidad importante de vacunas estaremos convocando. El problema de esta etapa (de 30 a 39 años) es que nos llegó la vacuna muy restringida, antes no había habido restricción, sobre todo porque eran las primeras etapas, mayores de 60; se les dio prioridad", dijo.

El funcionario mencionó que no cuentan con reservas de vacunas. "Tenemos prohibido tener reservas, la instrucción es vacuna que llega, vacuna que se aplica; no tenemos reserva", dijo.

El delegado indicó que en la primera etapa aproximadamente el 20 por ciento de la población mayor de 60 años no se aplicó la vacuna, "porque no quiso o porque no estaba en la ciudad donde se estaba aplicando".

"Ahora ya se redujo ese porcentaje y el resto ahora está buscando vacunarse porque ya se dieron cuenta de que sí es necesario, que la vacuna sí ayuda, que lo mejor es vacunarse para no poner en riesgo la vida propia y de los cercanos".