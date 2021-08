Rosario Robles acusa que por 'venganza y miedo' permanece en prisión

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), acusó que por venganza, odio y miedo, ha permanecido en la cárcel durante casi dos años, desde su detención el 13 de agosto de 2019.

En una carta pública, la funcionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, denunció que ha sido privada de la libertad por cuestiones de género, pues, explicó, nadie más de los supuestos implicados en el desvío de la llamada "Estafa Maestra" ha sido detenido igual que ella.

"Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. La prueba contundente es que soy la única en la cárcel. La lógica es muy sencilla: no puedo dominarte, te aniquilo. Me estorbas para mi proyecto, te entierro", escribió.

Cuestionó que, pese a que las autoridades aseguran de una triangulación de recursos públicos en 10 dependencias y ocho universidades públicas, no se persigue a nadie más.

"Lo hicieron además utilizando una denuncia (que no me menciona) de una organización Mexicanos Contra la Corrupción que desde el poder se descalifica, pero que se utiliza cuando les conviene", agregó.

Asimismo, condenó que se le haya inhabilitado por 10 años por no reportar dos mil pesos en su declaración patrimonial, sin embargo, en referencia a la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, señaló que no se ha actuado contra ellos, pese a que tienen múltiples propiedades "inexplicablemente".

Finalmente, cargó contra el sistema de prisión preventiva, el cual ha costado la libertad de varias mujeres con las que ha compartido estancia en Santa Martha Acatitla.

"He conocido historias desgarradoras de mujeres que fueron torturadas y violadas en su detención. Sé de muchas que por delitos menores son recluidas arrancándolas de sus hijos... No se juzga con perspectiva de género y sigue predominando un sistema punitivo que criminaliza a las mujeres", sentenció.

Cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos 4 muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. He aprendido que la cárcel está llena de historias de dolor. México está en deuda con la justicia pic.twitter.com/90MyJTciIS — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) August 11, 2021