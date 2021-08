'Libre de Coví'; Fernández Noroña presume su estado de salid tras haber pasado por cuarentena

Tras haber pasado una cuarentena de 16 días por haber dado positivo a coronavirus el pasado 26 de agosto, el diputado Gerardo Fernández Noroña informó que ya está libre de "coví".

A través de redes sociales, el legislador del PT mostró este martes que ya es negativo a SARS-CoV-2 y se alista para la sesión del periodo extraordinario en el Congreso.

"¡Negativo! Libre de coví", expresó en su cuenta de Twitter y mostró un comprobante expedido por un médico en el que se lee: "Se extiende la presente para realizar actividades con normalidad".

¡Negativo! Libre de coví. Agárrense, mañana iré a la sesión del periodo extraordinario. pic.twitter.com/NTFZpqRttc — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 10, 2021

"Negativo, negativismo", reiteró en otro mensaje, además que agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

"Naa. Estoy inmune y no me contagiaré nada. Abrazote", respondió a una usuaria que le dijo que aún o está inmune por seis meses y puede recontagiarse.

Voy mejorando de salud muy bien. pic.twitter.com/H6hYewFhJw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 29, 2021

"Salí negativo, ardan malquerientes. Libre de coví e inmune por seis meses", escribió en otro mensaje.

"Es una chinguita el bicho": Fernández Noroña pasa noche "muy difícil" tras contraer Covid-19

Un día después de informar que dio positivo a Covid-19, el diputado del PT refirió que había pasado una noche "muy difícil", pero oxigenaba bien y no había tenido fiebre.

A través de redes sociales, el legislador petista declaró que "es una chinguita el bicho".

El 5 de agosto, el también aspirante a la Presidencia de México en 2024, escribió: "Ya hasta en el sueño, sueño con cubrebocas, ¡qué horror!".

Fernández Noroña rechaza el uso del cubrebocas

En noviembre del año pasado, la negativa del diputado petista a utilizar cubrebocas dentro de la sala de Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), obligó a que el consejero presidente, Lorenzo Córdova, decretara un receso para el desalojo del lugar.

"Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza. Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado", expuso en su momento.

Asimismo, en enero de este año, viajó a Caracas para asistir a la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela; sin embargo, se negó a ir debido al uso obligatorio de cubrebocas.

"Con la novedad que hay que acudir con cubrebocas a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que viajé en vano, me quedaré todo el día en el hotel", expuso el legislador.

En una transmisión que el diputado hizo en redes sociales, contó que un policía lo mandó a comprar un cubrebocas, pero él se negó: "Llegaron (me dijeron) se lo obsequiamos. No dije, yo no quiero usarlo. Respeten mi derecho a contagiarme cabrones. Respeten mi derecho a tener esa pinche enfermedad, yo quiero, no estén chingando. Quiero correr el riesgo, no quiero enfermarme, pero quiero seguir produciendo y si me enfermo es mi responsabilidad, yo lo decidí".