Anuncian Pacto de Unidad en Morena

Militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunciaron un Pacto de Unidad para fortalecer al partido político en Coahuila con miras al proceso electoral de 2023, en el que se renovará la gubernatura de esta entidad. Aseguran que a futuro van a respetar los procesos internos para la selección de candidaturas pues de lo contrario, y "cada quien por su lado, no les vamos a ganar".

Se reunieron los diputados federales Luis Fernando Salazar Fernández, José Ángel Pérez Hernández y Francisco Javier Borrego Adame además del senador Armando Guadiana Tijerina. También asistió la diputada local Teresa de Jesús Meraz, el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, y el excandidato por el Distrito 05, Antonio Attolini Murra.

En rueda de prensa celebrada ayer en Torreón, destacaron la necesidad de unidad de Morena, de la gente de izquierda, de partidos políticos allegados al movimiento y todas aquellas personas que quieran luchar por la Cuarta Transformación.

"Aquí lo vital es que claro, la gente que tiene el poder actual en el estado de Coahuila, va a tratar de que nos dividamos pero eso es lo que vamos a evitar o tratar de evitar y lo vamos a lograr, la unidad efectiva, no solamente de dientes para afuera o escrita en un papel. Que la persona que defina de acuerdo a convocatoria y al método que vayan a seleccionar, estar de acuerdo con ellos todos, sea hombre o sea mujer", señaló el senador Armando Guadiana Tijerina.

Mencionó que hay otras personas que están dentro del Pacto de Unidad pero que no pudieron acudir el día de hoy porque sus funciones públicas no se los permiten. Sobre la no asistencia de las hermanas Miroslava Hortensia Sánchez Galván (fundadoras de Morena), dijeron que si ellas quieren participar en el Pacto de Unidad, van a estar incluidas. "Todos, amigos, enemigos, aliados y no aliados, toda la gente que sea de Morena, todos están incluidos, así como lo oyen".

En su intervención, el legislador Luis Fernando Salazar Fernández manifestó sus intenciones de contender por la gubernatura de Coahuila y recordó que Morena en la entidad, obtuvo 456 mil votos en las elecciones de junio pasado mientras que en Torreón se alcanzaron casi 102 mil sufragios.